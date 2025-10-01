"Lo show momento di comunità. E per Italiano incrocio le dita"

Alberto Ferrari, direttore generale della Banca di Bologna, istituto che è tra gli sponsor di Bar Carlino, cosa si aspetta dalla partita contro il Friburgo? "Stiamo già incrociando le dita. I talenti nella nostra squadra non mancano e speriamo che, concentrandoci su un gioco più determinato e incisivo, riusciremo così a portare a casa il risultato. Siamo ancora all’inizio e quindi serve tempo per trovare un equilibrio, ma rimango fiducioso. Rimangono ancora tanti capitoli da scrivere".

Lei sarà fra gli ospiti della puntata di Bar Carlino di domani. "Sì. Sarà un’occasione di ritrovo per trascorrere il pre-partita insieme, ma anche un’occasione per conoscere dal vivo un progetto che sta già riscontrando molto successo, capace di riunire la comunità e i suoi tifosi".

Quali azioni concrete dimostrano l’impegno di Banca di Bologna verso il territorio? "Continuiamo a rimanere vicini alle famiglie e alle imprese, rappresentando un vero e proprio punto di riferimento e un interlocutore affidabile. La nostra Banca non ha come unico obiettivo quello di fare utili, ma intende accompagnare il cliente nel suo percorso. Siamo una realtà che opera in un mercato circoscritto e le risorse che raccogliamo vengono reimpiegate nel territorio stesso. Crediamo molto in questo legame che, come un doppio filo, ci unisce alla nostra città e a coloro che la abitano. Inoltre, il nostro modello e il trend di crescita che abbiamo registrato negli ultimi anni ci dimostrano che stiamo percorrendo la strada giusta, così da poter rispondere sempre al meglio alle esigenze di famiglie e imprese".

g. d. c.