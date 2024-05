Lo speciale del Carlino. Un incarto da collezione per far festa con i rossoblù

Una prima pagina da collezione, un incarto per non dimenticare l’impresa incredibile del Bologna, che ha raggiunto la Champions, e soprattutto la grande festa che si terrà stasera dallo Stadio Dall’Ara al Crescentone.

Domani, i lettori de il Resto del Carlino troveranno gratuitamente in allegato un incarto speciale su questa lunghissima notte di festa.

Ci sarà una raccolta delle immagini più belle e significative della parata del pullman scoperto, che si snoderà a partire dalla 19.30, il tutto in una cover davvero unica, che potrete conservare o appendere in casa.

Inoltre, non mancheranno tante pagine interne dedicate ai rossoblù, un vero e proprio speciale con articoli dedicati a questa annata meravigliosa per tutti i tifosi rossoblù.

Ancora una volta, il nostro giornale intende stare vicino al cuore pulsante della città, al termine di una cavalcata incredibile che ha portato i ragazzi di Thiago Motta nel massimo torneo calcistico continentale. Del resto, in questi mesi, il Resto del Carlino, è stato sempre vicino ai rossoblù, con iniziative speciali (come l’illuminazione con i colori sociali del totem di fronte alla sede bolognese), articoli, interviste e approfondimenti. Dunque, non perdete tempo e, domani, correte in edicola per acquistare il Resto del Carlino: l’incarto gratuito sulla grande festa rossoblù aspetta solamente voi.

Dalla carta al web. Già da stasera sul nostro sito troverete la diretta e gli aggiornamenti sulla sfilata del pullman dal Dall’Ara a piazza Maggiore e anche sui social – a partire da Instagram e Facebook del Carlino – toccherete con mano questo momento di gioia tutto colorato di rossoblù.