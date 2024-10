Lo spettacolo per le vittime di reato. Lucarelli ’Senza mezze misure’

"In Emilia -Romagna, sì, proprio qui da noi, succedono cose che io farei fatica a scrivere nei miei romanzi gialli". Parola di Carlo Lucarelli, scrittore e presidente della Fondazione Emiliano-romagnola delle vittime di Reato. Negli ultimi vent’anni, infatti, la Fondazione ha dovuto essere purtroppo molto attiva, garantendo il proprio sostegno a 1.200 vittime, di cui l’87% sono state donne e minori. Senza mezze misure, lo spettacolo che Lucarelli stesso porterà in scena all’Arena del Sole il 25 novembre alle 20.30, è dunque un viaggio toccante attraverso storie di dolore e di rinascita, raccontate tramite le parole delle vittime trascritte nei fascicoli raccolti nel tempo.

La data non è casuale: è stata scelta proprio la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne per denunciare ciò che moltissime di loro sono costrette a subire quotidianamente. Assieme al giornalista e scrittore, sul palco ci sarà il Coro Farthan di Marzabotto diretto da Elide Melchioni che, come accadeva nelle tragedie greche, entra ed esce di scena, commenta le storie narrate dallo scrittore, canta e arricchisce la narrazione con la musica. La regia e l’allestimento scenico sono invece affidati a Sandra Cavallini.

Lo spettacolo, reso possibile da Legacoop Bologna e cinque cooperative associate (Coop Alleanza 3.0, Camst group, Cadiai, Consorzio Arcolaio e Indaco), ha l’obiettivo di porre le vittime al centro: "Da giallista vi dico la narrazione del reato è sbagliata, ed è figlia del meccanismo del giallo, in cui, dopo che il detective scopre l’assassino, finisce tutto. In realtà ci sono conseguenze gravi sulle vittime dirette e indirette (per esempio eventuali figli)" afferma Lucarelli. L’attività della fondazione, quindi, serve a dare un aiuto concreto a tutte le persone coinvolte.

"Le seguiamo in percorsi terapeutici, finanziamo residenze in case protette, spese legali, la patente, diamo sostegni quotidiani ai figli affinché possano condurre una vita normale, e molto altro" spiega Elena Zaccherini, direttrice della Fondazione e co-autrice dello spettacolo. A confermare l’importanza del lavoro svolto dalla Fondazione, unica in Italia, è anche Davide Baruffi, sottosegretario alla presidenza della Regione: "Cooperano in sinergia con le istituzioni (tra cui anche Comune e città metropolitana di Bologna, ndr) e utilizzano tutte le loro risorse per sostenere le vittime. Anche per questo spettacolo, il ricavato sarà interamente devoluto a loro". I biglietti, al costo di 20 euro, sono acquistabili online o alla biglietteria del teatro, e per le aziende sono previsti quattro biglietti omaggio, come incentivo per avvicinarle alla Fondazione.

Alice Pavarotti