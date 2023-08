Lo Spopolamento in Montagna, i Servizi Sanitari Poco Diffusi Tra i Principali Fattori

A Monghidoro, per il 50,5% degli intervistati la causa principale dello spopolamento in montanga sono "i servizi sanitari poco diffusi".

Divisi invece i cittadini sui trasporti. Il 50,2% è soddisfatto "poco o per niente" della gestione del Comune su viabilità e parcheggi, mentre si dichiara soddisfatto il 47,8%. Ok trasparenza e onestà per la sindaca