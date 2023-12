Lo sport a scuola, ma non solo. Arriva ’Cinque passi per tutti’

Un finanziamento della Regione di 14mila euro e "Cinque passi a scuola" cresce e diventa "Cinque passi per tutti": a Budrio un progetto di rete tra istituzioni, scuole, sport e Fondazione Benni per le frazioni e la comunità. Il progetto "Cinque passi a scuola", realizzato dalla società sportiva Cinque Cerchi di Mezzolara di Budrio, diventa nell’anno scolastico 2023-2024 "Cinque passi per tutti".

Questo potenziamento è il risultato della combinazione di più elementi: la forza di un’idea, la volontà di mettere in rete realtà eterogenee per conseguire un obiettivo comune e l’adesione alla "Carta Etica dello Sport" della Regione da parte della Cinque Cerchi. Gli educatori dell’associazione sportiva si recano presso le scuole al fine di impegnare gli alunni delle scuole materne ed elementari in attività psicomotorie e di avviamento allo sport. Al centro del progetto ci sono le scuole dell’Infanzia e primaria delle due frazioni più popolose di Budrio, Mezzolara e Vedrana, le scuole medie del capoluogo e due realtà fortemente sentite dalla comunità budriese: la Cooperativa L’Orto e la comunità residenziale attiva nella storica struttura di Vedrana di proprietà della Fondazione Benni, gestita da Solco Idapoli Società Cooperativa Sociale. Un importante elemento di novità per questo biennio coincide con il coinvolgimento, operando all’interno dell’istituto scolastico, dei ragazzi delle scuole medie di Budrio, arrivando a toccare così l’importante e delicata età della preadolescenza, con un percorso specifico dedicato ai temi del rispetto, dell’uguaglianza e delle relazioni interpersonali tutto attraverso lo sport e svariate attività che si svolgeranno nel biennio.

Il presidente della Cinque Cerchi Antonio Zucchini usa queste parole per raccontare il progetto: "Come società sportiva siamo orgogliosi di essere coinvolti nell’attuazione di questo importante progetto locale. Sottolineiamo il portato sociale ed etico che va oltre l’ambito strettamente sportivo: sport, quindi, come metodo e non come fine. Vogliamo valorizzare al massimo i valori universali dello sport come qualcosa di tangibile e utile, fruibile in modo orizzontale da un intero territorio. Abbiamo coinvolto contestualmente, ma con approcci diversi e ponderati, bambine e bambini, ragazze e ragazzi, donne e uomini, cercando di dare loro anche strumenti di uso quotidiano, facendo emergere qualità innate e condividendo la gioia di andare avanti gomito a gomito".

"Sono molto contenta che questo lavoro prosegua nel migliore dei modi, allargandosi e consolidandosi – afferma la sindaca Debora Badiali –. È un bell’esempio di come si dovrebbe sempre lavorare in team, con responsabilità diverse ma con obiettivi e metodi condivisi".

