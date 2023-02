Lo sport è come una medicina Un mese gratis in palestra o piscina

Una campagna di sensibilizzazione che contrasta la sedentarietà e avvicina la cittadinanza allo sport e al movimento. ‘Pillole di Movimento’ è il progetto Uisp, insieme ad Ausl, istituzioni, farmacie Lloyds e Federfarma, e oggi festeggia 12 anni di edizione. Una tradizione ormai per la città, che promuove l’attività fisica come medicina naturale. E per farlo Uisp mette a disposizione, all’interno delle farmacie sul territorio metropolitano, oltre 15mila confezioni di Pillole di Movimento. "Anche quest’anno proponiamo e diamo la possibilità ai cittadini di frequentare un mese gratis nelle società sportive – spiega Paola Paltretti, presidente Uisp –. Si propongono attività fisiche di gruppo, con l’obiettivo di rendere lo sport un elemento quotidiano di vita". All’interno non ci sono medicinali, ma suggerimenti per la salute e buoni per svolgere gratuitamente un mese di attività in alcune società sportive, palestre e piscine. "Sono pillole di responsabilità – dice Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento di Sanità pubblica dell’Ausl –. L’iniziativa dimostra la capacità delle persone di mettersi in relazione con gli altri, e ha l’efficacia di sensibilizzare un messaggio". Messaggio presente nel bugiardino delle scatole, dove si trovano l’elenco delle società sportive che aderiscono al progetto e il regolamento per aderirne.

"Si tratta di un progetto che avvicina la comunità di cittadini sempre più in salute, che ha voglia di stare insieme", afferma l’assessora Roberta Li Calzi. In sintonia con le parole dell’assessora, è il discorso di Luca Rizzo Nervo, assessore al Welfare: "Il progetto è un’idea semplice e vincente, che è una risorsa importante per promuovere la salute". L’evento, che ha come media partner il Resto del Carlino, trova la sua forza nelle farmacie. "Adoperiamo 31 farmacie nell’aria metropolitana – dice Marco Tiengo, responsabile dei servizi professionali Admenta Italia Spa –. E abbiamo in distribuzione le pillole, con le quali speriamo di registrare un ottimo risultato". Anche Federfarma è partner del progetto: "Aderiamo al progetto da tanti anni, perché lo riteniamo all’interno del nostro ruolo di educatori sanitari, richiamando il cittadino non solo all’utilizzo dei farmaci, ma anche degli stili di vita, che sono importanti per la salute", conclude Massimiliano Fracassi, presidente Federfarma.

Mariateresa Mastromarino