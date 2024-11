Lo sport fa bene e cresce La Uisp torna a sorridere e tocca quota 57mila iscritti

Numeri ’tondi’ e non solo. La Uisp delle Due Torri celebra il suo congresso numero 20 e lo fa con cifre che fanno tornare il sorriso. Di più, la speranza che lo sport possa crescere ancora. I numeri non sono solo tornati a essere quelli pre-Covid, ma sono pure cresciuti: 57.500 iscritti e 357 società.

Che la Uisp creda in quello che fa, lo dimostrano anche le presenze: a Grand Tour Italia i delegati sono 91 sui 110 previsti. Segno che l’Unione Italiana Sport per Tutti delle Due Torri non si arrende mai.

E, come già era successo, precorre i tempi. In occasione delle ultime elezioni era stata eletta Paola Paltretti. La presidente è stata confermata anche per il prossimo quadriennio. Una rielezione, senza dubbi, che testimonia l’apprezzamento per il suo operato.

I bolognesi, di tutte le età, dopo la pandemia, tornano in palestra. E tornano in Piazza (Maggiore) per quello che è uno degli eventi più belli e partecipati, StraBologna.

"Sono felice e onorata di poter proseguire questo percorso insieme con voi", dice Paola. E lo dice dopo che si succedono gli interventi di Tiziano Pesce, Roberta Li Calzi, Luca Rizzo Nervo, Furio Veronesi ed Enrico Balestra.

Ci sono due videomessaggi particolarmente significativi. Il primo è di Romano Prodi, un fedelissimo di StraBologna e Run 5.30. Il professore non lesina gli elogi alla Uisp.

"Lo sport è stato inserito nella Costituzione e diventa un motivo istituzionale, in una società sempre più disgregata, senza più i cortili con quello che assicuravano. Lo sport è importante per la sua funzione di aggregazione, sia per i giovani sia per noi vecchietti. Il momento di stare insieme è indispensabile. Lo sport ci aiuta davvero ed è uno dei grandi collanti della nostra società. E importantissimo che voi siate i custodi della colla. Buon lavoro".

Da un video all’altro, quello del cardinale Matteo Zuppi, che se non ha fatto la 5.30, di corsa, in passato ha spesso portato la sua benedizione.

"Voi coinvolgete soprattutto i ragazzi – dice il presidente della Cei –. Sappiamo quanto è necessaria l’attività di pensarsi insieme, di essere insieme. Dello sport come formazione ed educazione"

Va oltre Zuppi, sottolineando, una volta di più la parola insieme. "Insieme, nel gioco, ma soprattutto affrontando i problemi di ogni giorno".

Il presidente onorario Gino Santi, infine, ha consegnato un premio speciale a Grazia Elvira Franzaroli, per 40 anni, riferimento Uisp a san pietro in casale.