Lo stadio torna a splendere con i nuovi fari

E luce fu. L’amministrazione comunale di Monghidoro ha deciso di riservare allo sport ed a chi lo pratica una ingente parte dei fondi STAMI, risorse destinate alle aree interne e montane della nostra Regione e ha così dato avvio alla prima parte delle opere di riqualificazione degli impianti sportivi comunali, nello specifico alla realizzazione del nuovo impianto di illuminazione a led del campo da calcio comunale con un investimento di cinquantamila euro.

L’impianto di illuminazione del campo da calcio comunale era, infatti, molto datato, con lampade energivore rette da un generatore di corrente e, pertanto, si era reso assolutamente necessario procedere a una importante riqualificazione che ha comportato la completa sostituzione delle vecchie lampade con nuove a led di ultima generazione. Le opere sono state realizzate durante l’estate al fine di consentirne l’utilizzo alla ripresa dell’attività sportiva dell’asd Monghidoro.

Nei prossimi mesi proseguiranno altri importanti interventi strutturali che mirano ad una valorizzazione del patrimonio impiantistico e sportivo e sono finalizzati non solo alla riqualificazione strutturale, ma anche e soprattutto ad incrementare la fruizione di tali spazi.

Così la sindaca Barbara Panzacchi: "Grazie alle risorse Stami che vengono assegnate ai Comuni attraverso la Regione, che ringrazio, avremo la possibilità di riqualificare e rendere massimamente fruibili ed adeguati degli spazi fondamentali per l’esercizio della pratica sportiva dei nostri giovani, della cittadinanza e dei turisti che decidono di trascorrere le vacanze da noi. Sappiamo quanto l’attività sportiva sia importante per la crescita dei nostri ragazzi, che devono poter avere la possibilità di fare aggregazione in maniera sana ed educativa; il nostro compito di amministratori è anche quello di favorire il loro diritto a fare sport ed esercizio fisico in ambienti adeguati e sempre più performanti ed anche quello di sostenere le associazioni sportive ed i tanti volontari che seguono i nostri giovani da anni con dedizione e sacrificio. La migliore dotazione dei nostri impianti rappresenterà senz’altro anche un traino nel rilancio del turismo sportivo e dei ritiri di squadre delle varie discipline, oltre che un’attrattiva in più per i molti turisti che trascorrono le loro vacanze a Monghidoro".

Zoe Pederzini