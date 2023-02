Lo stalker di Vado si consegna in carcere

Quando ha appreso dal suo avvocato dell’aggravamento della misura cautelare a cui era sottoposto per atti persecutori nei confronti della ex compagna, è salito in auto e si è presentato direttamente al carcere della Dozza, dicendo di dover rientrare. Il trentenne nordafricano, residente a Vado, era stato arrestato due volte a gennaio dai carabinieri: la prima per stalking nei confronti della donna, una ventottenne italiana da cui aveva avuto due figli nel corso della relazione iniziata nel 2015 e conclusasi nel 2022; la seconda per evasione dai domiciliari e per resistenza a pubblico ufficiale, per aver aggredito i militari, che per bloccare la sua furia erano stati costretti a utilizzare lo spray urticante.

Proprio a seguito di questo secondo episodio era stato chiesto un aggravamento della misura per il trentenne, approvato dal giudice, che aveva disposto per l’uomo la detenzione in carcere. Lui, per non incontrare di nuovo i carabinieri, appena saputo della sua nuova ‘collocazione’ ha deciso di non attendere che i militari lo raggiungessero a casa per poi accompagnarlo in carcere a Bologna, ma con mezzi propri è arrivato alla Rocco D’Amato, dove ha detto agli agenti della penitenziaria che doveva entrare. Allo sconcerto iniziale è seguita una verifica dell’identità dell’uomo e, accertata la presenza della misura, è stato accolto tra le mura della casa circondariale.

L’uomo era finito in manette la prima volta il 7 gennaio, su esecuzione di una misura cautelare, disposta dal gip a seguito della denuncia presentata lo scorso 27 dicembre dalla ragazza, preoccupata dal crescendo di violenze nella condotta del suo ex, che non accettava la fine della loro relazione. Quel giorno, lui si era presentato sotto casa della suocera, dove la ventottenne era andata a vivere con i bambini, e dopo aver lanciato un mattone contro una finestra, che era andata in frantumi, aveva tentato di sfondare la porta dell’appartamento a calci. Era di nuovo finito nei guai il 24 gennaio, perché - violando i domiciliari - era uscito a cercare la compagna, chiamandola e minacciandola. Lei, consapevole che l’uomo non dovesse uscire di casa, si è accorta dal rumore di sottofondo della telefonata che era in strada. Ha così chiamato i carabinieri che, dopo averlo cercato invano in casa, ne hanno atteso il ritorno. E lui, quando li ha visti, li ha aggrediti. Finendo di nuovo in arresto.