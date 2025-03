Lo stallo e le posizioni dei partiti. La sinistra "non si straccia le vesti". E Forza Italia piccona le opere green

Passante Nord, Sud, di Mezzo. E poi un tocco green. Dell’opera del nodo bolognese se ne parla da decenni, con accelerazioni e stop. Liti e rimpalli politici. Non è un caso che tra i consiglieri comunali e regionali – dopo il freno del ministro Matteo Salvini e l’attacco del sindaco Matteo Lepore in tandem con Viale Aldo Moro – l’opera della discordia continui a far discutere. Ma se il centrodestra rilancia il Passante Sud, il Pd difende il Passante di Mezzo, la sinistra di Coalizione civica rilancia le compensazioni green, c’è un elemento che accomuna tutti: alla fine questa infrastruttura non convince (quasi) nessuno. E il pensiero (che in diversi condividono) è che alla fine se anche il progetto fallirà non saranno in tanti a perderci il sonno.

L’ala sinistra della maggioranza con il consigliere Detjon Begaj lo ammette: "Non può essere di certo Coalizione Civica che si straccia le vesti sull’allargamento della tangenziale e dell’autostrada, che non è mai stato il nostro modello e tanto meno la nostra priorità. Tuttavia, nella gara a chi butta più palloni in tribuna, non dobbiamo mai dimenticarci di tre cose: l’infrastruttura esistente è già altamente impattante, è già responsabile di una fetta importante dell’inquinamento cittadino e ha necessità di interventi per la sicurezza stradale; le opere di mitigazione e compensative sono decisive in qualunque scenario; il Passante sud è un crimine ambientale".

Il Pd, dalla sua, da più parti difende l’infrastruttura, e punta il dito sul ministero e il leghista Matteo Salvini: "Per lavorare bene come amministrazione è necessario avere certezze sugli investimenti e le infrastrutture che il governo intende attuare, e non una continua precarietà", dice la capogruppo dem Giorgia De Giacomi che si chiede "che cosa ne sarà delle opere di compensazione ambientale". Tema, questo, caro anche al dem Maurizio Gaigher ("Salvini faccia il suo dovere di ministro"). Il consigliere Pd Claudio Mazzanti conferma e attacca il ministro leghista: "Il Passante l’hanno resuscitato loro, con il famoso Passantino del governo giallo-verde. E ora che fa Salvini? Scarica tutto su Aspi... Assurdo. Ora risolvano i problemi del Passante e facciano i 900 milioni di euro di opere annesse".

Tema, quello delle migliorie green, che fan storcere il naso a Nicola Stanzani, di Forza Italia: "Una furbata di Lepore e della sua maggioranza per far gravare sul Passante opere che dovrebbe fare il Comune. Tutta un’operazione che ha fatto rallentare l’infrastruttura, facendone lievitare i costi". FdI interviene coi consiglieri regionali Marta Evangelisti e Francesco Sassone: "Il Pd sul Passante non dovrebbe dare lezioni, visto che più volte ha dimostrato di essere il partito delle contraddizioni e dei ritardi. Il caso di Maurizio Fabbri, presidente dell’Assemblea legislativa, è emblematico: prima firma un documento che boccia il Passante, e poi prova a giustificarsi parlando di ambiente e opere già approvate. Se il Passante Sud non è stato preso seriamente in considerazione è perché la sinistra ha chiuso ogni possibilità di confronto". Per il deputato emiliano leghista Davide Bergamini "Lepore e il Pd ribaltano la realtà", mentre per il duo Matteo Di Benedetto e Cristiano Di Martino tocca al sindaco e al governatore de Pascale "parlare con Autostrade. In più il traffico è già paralizzato, dubitiamo che Bologna possa sostenere anche i cantieri del Passante. Bene che il ministro Salvini abbia chiarito questo aspetto". Gian Marco De Biase (al Centro Bologna) non nasconde il suo dissenso sul Passante di Mezzo: "Resto contrario, ma si decidano...".

Rosalba Carbutti