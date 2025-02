Lo stato delle filiere in Emilia: "Imprese ok, ma l’Europa ci aiuti"

di Giovanni Di CaprioBOLOGNAExport, fatturato e innovazione. Sono i tre punti cardine del terzo report degli Osservatori di filiera di Confindustria Emilia Area Centro, realizzati in collaborazione con Crif, e che fotografano la situazione delle imprese associate nel periodo 2021-2023. Il piano è focalizzato sullo stato del tessuto produttivo delle aziende, messe a confronto con le imprese del resto d’Italia, dell’Emilia-Romagna e delle province di Bologna, Ferrara e Modena. Nel complesso, emerge un "modello emiliano robusto e capace di essere locomotiva dell’industria italiana", ha spiegato Valter Caiumi, presidente di Confindustria Emilia Area Centro. Soprattutto in questo triennio "sfidante": "Lo slancio del nostro territorio, però, ha bisogno del sostegno dell’Europa – afferma Caiumi -, assente ingiustificata su molti settori centrali dell’economia nazionale: automotive, packaging e medicale. Il mio auspicio è che sia ritrovata nel disegno europeo una centralità della manifattura". Anche secondo Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione Emilia Romagna con delega allo Sviluppo economico, "l’Ue è in una fase delicata di trasformazione, il modo in cui ne usciremo ridisegnerà gli equilibri". Ad oggi, l’Ue "è indietro sul piano digitale rispetto ai competitor cinesi e statunitensi. Per questo, occorre una sterzata evidente, ed è fondamentale un bilanciamento tra capitale ed economia sociale", dice. Il riferimento non può che essere ai dazi che Trump potrebbe imporre all’Ue: "Per un territorio di export come il nostro, è preoccupante, questa politica crea irregolarità e cesure importanti".

Soprattutto, alla luce dei dati "positivi" di Confindustria Emilia relativi all’export delle imprese associate: circa il 53% sono esportatrici con un’incidenza sul totale del fatturato del 34%."Queste barriere saranno influenti e potrebbero condurre le società a prendere in considerazione investimenti produttivi da altre parti", sostiene Caiumi. Anche il fatturato medio (31,2 milioni di euro, più del triplo rispetto alla media nazionale), il numero di dipendenti medi delle imprese e quasi tutti gli indicatori di redditività e di performance delle 20 filiere, superano le medie nazionale e regionale. "Sempre più imprese del territorio investono nella formazione. E ora, le aziende necessitano di figure professionali nuove che permettano di individuare le strade migliori per il nostro futuro", sostiene Caiumi. Da sottolineare come le imprese di Confindustria Emilia Area Centro siano certificate come le ‘più innovatrici’: considerando l’Innovation score di Crif, il 34% ha ottenuto il punteggio massimo, conquistato solo dall’11,7% di quelle italiane. Per investimenti in Ricerca e Sviluppo, per brevetti registrati e per tecnologie utilizzate, le imprese presentano un livello di innovazione: oltre il 46%, considerando le filiere di Chimica e Farmaceutica, Veicoli Industriali, Elettronica e Meccatronica, Macchine e Packaging.