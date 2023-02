Lo stile da scoprire Quando l’Art Nouveau trionfava in città: ecco dove trovarla

di Benedetta Cucci

Chi non ha maiguardato con curiosità, quella palazzina in cima a via Indipendenza con la terrazza tondeggiante, attraversando la strada verso il grande negozio che ci sta sotto? E chi non è rimasto perplesso, contemplando quella strana lista di servizi per la persona (dal bagno in tina alla doccia con acqua fredda), sfondo verde bottiglia e caratteri dorati, appesa sotto il Voltone del Podestà? Se Bologna è per tutto il mondo la città dei portici, delle torri e del medioevo, camminando per le sue strade e guardando spesso in alto, si potrà scoprire quanto la Dotta sia in verità un museo a cielo aperto dell’Art Nouveau. Le tracce e le evidenze sono tantissime. Come quelle dell’Albergo Diurno Cobianchi sopra citato, di cui rimane ancora oggi la scritta leggiadra.

Nel podcast di oggi (ascoltabile dai nostri lettori gratuitamente inquadrando il Qr code oppure fruibile su tutte le piattaforme) ’Una passeggiata nella Belle Epoque bolognese’ raccontiamo proprio di un momento storico, tra la fine del 1800 e il 1914, in cui Bologna si trasformò completamente, seguendo l’emancipazione che correva allora in tutta Europa.

Con l’abbattimento delle mura (!) e la costruzione della centralissima via Rizzoli, secondo il Piano Regolatore del 1889 che porta alla costruzione di nuovi quartieri periferici e all’introduzione di moderni servizi quali i tram, l’acqua potabile nelle case, la luce elettrica... la città si modifica e dice addio, però, a tanto passato architettonico, simbolo di una stasi. Sono soprattutto le architetture, i dettagli scultorei, le pensiline in ferro battuto, gli orologi, gli affreschi, le vetrate, gli stucchi, che vengono raccontati.

E naturalmente le menti che hanno creato tutto questo – ingegneri e architetti, da Paolo Sironi ad Augusto Sezanne – animando una Bologna all’insegna dell’Art Nouveau, dove debuttò pure il cinema, con le sue tante sale e produzioni.

Negli anni ’90 dell’Ottocento nascono i primi grandi magazzini, la moda cambia e sotto al Pavaglione c’è un via vai incredibile di signore aristocratiche che arrivano in carrozza (parcheggiata in piazza Galvani) per fare acquisti dai ‘Successori di Gaetano Baroni’, uno splendido negozio con vetrine a specchi, di cui diviene proprietario Enrico Guizzardi, amico di Luigi Serra, Alfredo Testoni e Alfonso Rubbiani, tanto da entrare nel consiglio di amministrazione dell’Aemilia Ars, una società che ci introduce alla perfezione nel mood Art Nouveau, dove protagonisti sono lo stile floreale e la bellezza, due caratteristiche di quel cinema Modernissimo di cui la nostra città attende la riapertura.