Lo stop Corticella spinge, ma Ravenna non dà spazio

di Nicola Baldini

BOLOGNA

Si interrompe la striscia di vittorie consecutive (quattro) del Corticella di Michele Nesi. Il team biancazzurro è stato infatti sconfitto di misura dal Ravenna, con la corazzata romagnola che ha trovato il gol da tre punti ad inizio ripresa grazie ad una zampata di Di Renzo. I giallorossi partono forte e, al 5’, un sinistro di Rrapaj viene neutralizzato senza grossi patemi da Malagoli. Passano appena 30 secondi e questa volta è Lo Bosco a vedersi negare la gioia personale da un’ottima deviazione in corner del sempre attento estremo difensore locale. Al 27’ è ancora il numero 9 ospite a rendersi pericoloso con una conclusione che fa la barba al palo. Al 38’ Malagoli si rivela determinante con una prodigiosa uscita su Di Renzo mentre ad un minuto dall’intervallo si fanno vedere per la prima volta in avanti i locali: è Lo Giudice a lasciar partire un gran tiro dal limite salvato in tuffo da Fresia.

Ad inizio ripresa, il Ravenna trova il gol vittoria: su un rimpallo derivato da un tentato rinvio di un difensore di casa, Di Renzo si dimostra il più lesto ad avventarsi sulla sfera e a spedirla nel sacco. Il Corticella non ci sta ed inizia a premere con continuità: al 9’ un destro di Brighi viene deviato in corner mentre al 22’ è un pericoloso calcio di punizione dai 25 metri di Zucchini a finire di poco in calcio d’angolo complice la deviazione della barriera.

Nel finale i biancazzurri si gettano generosamente in avanti alla ricerca del pari, ma la forte retroguardia ravennate chiude ogni varco fino al triplice fischio.