Lo storico salone ’Vittorio’ chiude la sede in via D’Azeglio

Chiuso lo storico parrucchiere Vittorio tra via Marescalchi e via d’Azeglio. Dopo aver tagliato i capelli e fatto la messa in piega a generazioni di affezionate clienti della Bologna bene per oltre 50 anni, la decisione dello stop all’attività. L’ultimo giorno di apertura è stato il 31 dicembre 2024. Nel Gran Bar di via d’Azeglio, intanto, un viavai continuo dei clienti storici: "In tanti arrivano lì davanti e, vedendo la serranda abbassata, vengono a chiederci informazioni. Molti sono dispiaciuti sapendo che l’attività è proprio chiusa, ci restano male, non ne sapevano nulla". Molti andavano a farsi i capelli da Vittorio, da tantissimi anni e, in diversi, anche con frequenza settimanale. Nessun cartello, fuori dal salone, né un annuncio a dare notizia della chiusura.

La famiglia, contattata, preferisce non commentare.

Vittorio, che tra i suoi amici aveva, per citarne uno su tutti, Lucio Dalla, non era semplicemente un parrucchiere: quel luogo era un’abitudine, un punto di ritrovo e di incontro per tanti in centro storico. C’era la fila per farsi acconciare da lui, tra i clienti anche Alba Parietti.

Con l’arrivo di Stefano Milani, scomparso a soli 45 anni nel febbraio 2017, l’attività era poi raddoppiata, aprendo un punto anche a San Lazzaro, e in seguito sono spuntati altri saloni: quello di Castel Maggiore e quello di Croce di Casalecchio. Infine, un’altra attività di recente, sempre a San Lazzaro.

Chiara Gabrielli