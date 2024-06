Lo strano caso del ’Nasturzio nano’ risolto dall’erbario di Aldrovandi

L’erbario di Ulisse Aldrovandi, custodito dall’Università di Bologna e di gran lunga il più importante a livello mondiale, risolve un caso botanico. Una questione che, chissà, sarebbe stata apprezzata certamente da Miss Marple, l’arguta vecchietta alter ego di Agatha Christie, appassionata di giardinaggio. Si tratta del caso del nasturzio nano, pianta originaria del Sud America, oggi scomparsa nel nostro paese, arrivata in Italia sul finire del Cinquecento, decenni prima di quanto creduto finora: una scoperta possibile grazie al patrimonio di erbari rinascimentali custoditi dall’Alma Mater. Con quello di Aldrovandi naturalista, botanico ed entomologo italiano rinascimentale, realizzatore di uno dei primi musei di storia naturale in testa, visto che, proprio tra le sue pagine, datate tra il 1551 e il 1586, era serbato questo segreto, meravigliosamente catalogato.

La pianta della famiglia delle Tropaeolaceae, originaria del Sud America, è stata sostituita dal più resistente nasturzio comune (Tropaeolum majus L.), quel fiore dalle sembianze di campanula e dai colori giallo, rosso, arancione accesi che è pure commestibile.

"Il nasturzio nano è stato importato in Europa intorno al 1570 ed era piuttosto popolare nei primi decenni del Seicento, sia come medicinale che come specie ornamentale, e anche come verdura commestibile", dice Fabrizio Buldrini, botanico del Dipartimento di Scienze, che ha guidato lo studio portato avanti con Umberto Mossetti e Juan Francisco Morales e pubblicato su Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali.

"In Italia, fino a poco tempo fa, la sua introduzione era fatta risalire solo al 1642, ma di recente una serie di indizi ci ha suggerito che questa datazione potesse essere anticipata agli ultimi decenni del Cinquecento".

E prosegue: "Nelle ultime tre decadi del XVI secolo il nasturzio nano era presente sicuramente a Bologna, a Genova, a Firenze, a Roma e a Pisa e possiamo ipotizzare che questa pianta sia arrivata in Italia tra il 1567 e il 1570 con la coltivazione iniziata non più di dieci anni più tardi, che ha avuto probabilmente poco successo".

Il nasturzio nano si è infatti diffuso facilmente nelle aree centrali dell’Europa, con un clima continentale, mentre cresce con molta più difficoltà nelle regioni settentrionali e in quelle mediterranee. Gli studiosi ipotizzano quindi che dopo un’iniziale diffusione come rarità in arrivo dalle Indie Occidentali, abbia abbandonato la scena.

Benedetta Cucci