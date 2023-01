Lo strazio continua dopo 32 anni I famigliari: "Niente permessi ai Savi"

Lealtà. Un valore onorato dalle vittime e tradito da chi scrisse quella pagina di sangue che fu la strage del Pilastro. Trentadue anni dopo, intorno al ceppo che ricorda il sacrificio dei tre giovanissimi carabinieri Otello Stefanini, Mauro Mitilini e Andrea Moneta, è il senso della lealtà a riempire l’aria. Una lealtà che, come ha ribadito il generale dell’Arma Massimo Zuccher, "è ciò che Mauro, Otello e Andrea hanno praticato nel concreto, è ciò che qualcuno in quel momento ha disonorato". Il comandante regionale dei carabinieri lo ha detto dal pulpito, al termine della messa in Santa Caterina. Nella chiesa, che affaccia su via Casini, dove i tre carabinieri furono trucidati nel ’91 dalla ferocia dei fratelli Savi e della loro banda della Uno Bianca, l’abbraccio ai famigliari delle vittime è corale. E quella parola, ‘lealtà’, al centro del discorso del generale, per chi ha perso un figlio o un fratello in quella notte fredda di gennaio assume anche un significato più profondo, di lealtà nei confronti della verità. Una verità che queste famiglie, da 32 anni, non smettono di cercare. Con la città al loro fianco, con le istituzioni a promettere un sostegno. Dietro il triste corteo dei famigliari, per...