Lo strazio dei colleghi: "Sono uscito prima. E ho detto loro: a domani . Ma non li rivedrò più"

di Mariateresa Mastromarino

La pioggia scende sottile su via Persicetana Vecchia, avvolgendo lo stabilimento della Toyota Material Handling in un’atmosfera grigia. Sul luogo dell’esplosione, fuori dai cancelli dell’azienda, il tempo si è fermato e aleggia silenzio, tanto silenzio. Il boato di due pomeriggi fa lascia spazio al giorno della rabbia e del dolore, per le vittime, i feriti e per le loro famiglie. Dopo l’ennesima tragedia sul lavoro, in tantissimi, già dalle prime ore del mattino, circondano la sede produttiva al Bargellino.

Sono amici e colleghi delle vittime, che hanno i volti rigati dalle lacrime e gli occhi increduli. "Poteva toccare a noi – si ripetono gli altri operai, tra uomini e donne, scuotendo la testa –. Al loro posto potevamo esserci tutti quanti. Ma la verità è che a nessuno doveva accadere: la sicurezza dovrebbe venire prima di tutto". I loro sguardi si incupiscono pensando a Fabio Tosi e Lorenzo Cubello, "che ora non ci sono più".

Lungo il muretto del civico 10, a turno, colleghi e amici depositano mazzi di fiori per omaggiare i due lavoratori che hanno perso la vita due giorni fa. "In memoria di Fabio e Lorenzo... I ragazzi" è il messaggio su una delle composizioni. Lì attorno, i presenti si stringono e si abbracciano. "Ero qui anche io, ma ho chiesto un permesso e sono uscito prima dal lavoro – confessa un collega di Cubello e Tosi, con voce spezzata –. Ho appreso dopo la notizia: sono incredulo, non pensavo potesse succedere una cosa del genere". I fari sulla sicurezza, in azienda, erano già stati accesi. "Anche a me è successo di essermi fatto male, ma nulla di preoccupante – continua il dipendente –. Non tornare a casa la sera, però, è tutta un’altra storia. Nessuno luogo di lavoro è immune. È ovvio che ora si faranno tutte le considerazioni del caso". La voce si spezza di nuovo, ripensando agli ultimi momenti passati con Fabio e Lorenzo. "Ci conoscevamo da anni – conclude –. Oltre al lavoro, abbiamo fatto altre cose insieme. Con Fabio, in particolare, avevo un rapporto abbastanza stretto. L’ho incontrato in bagno mentre stavo uscendo dal lavoro e ci siamo salutati. Non mi sembra possibile. Provo solo tristezza".

A nessuno sembra vero, eppure è accaduto: lo scoppio ha portato via Fabio e Lorenzo e ferito altri undici dipendenti, uno in gravi condizioni. E stando ai racconti di chi è riunito nel luogo del disastro, farsi male "è abbastanza comune, ma mai era capitato in maniera grave – confessa un’altra collega, anche lei con gli occhi colmi di lacrime –. Queste sono cose che travolgono e ora dobbiamo pensare alle loro famiglie. Erano dei ragazzi bravissimi".

La mattinata scorre lenta, tra abbracci, sorrisi abbozzati a mascherare l’immenso dolore e il grande spavento. "Non è possibile" è la frase che circola tra tutti i presenti, più di una cinquantina. Ci sono tantissimi giovani, anche alcuni giovanissimi. "Siamo qui per i ragazzi – dicono –. Ma non vogliamo dire niente: siamo sconvolti".

Intanto, oggi alle 8.30 partirà un corteo organizzato dai dipendenti di Toyota dalle porte del sito al Bargellino. "Siamo tutti sotto choc, è una situazione imbarazzante – le parole di un altro dipendente della ditta –. Io lavoro in un altro reparto, ma ho sentito l’esplosione. L’abbiamo sentita tutti. La sicurezza dovrebbe venire prima di ogni altra cosa".