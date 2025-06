Lo street food della solidarietà da mezzo mondo

Un solo pianeta, mille sapori, street food e musica da tutto il mondo. Questo il titolo del viaggio nelle tradizioni culturali in programma oggi a Marzabotto, dalle 18.30, al parco Peppino Impastato. Ad aprire l’ iniziativa sarà il benvenuto alla cittadinanza e, dalle 19, food rock per tutti. Il ricavato dell’iniziativa sarà completamente devoluto a favore di iniziative di solidarietà in paesi lacerati dalla guerra. La partecipazione è a offerta libera, obbligatoria la prenotazione al 3356688808 e 3240846822.