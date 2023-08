Lo Street food festival a Zola per le famiglie dei bimbi autistici

Tre giorni di festa per la città blu da domani a domenica nella piazza di Zola dove su iniziativa di Pro Loco e Angsa Bologna si svolge la prima edizione dello Street food festival con l’obiettivo di animare le sere d’agosto e sostenere l’associazione genitori autistici nel suo lavoro di affiancamento alle famiglie e di sensibilizzazione della comunità sul tema dell’autismo. Tema sul quale è stato appena pubblicato dal servizio sociale associato dell’Unione Reno Lavino Samoggia l’avviso pubblico rivolto a soggetti del terzo settore finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per la progettazione e realizzazione di attività rivolte alle persone con disturbo dello spettro autistico. Obiettivo della coprogettazione è arrivare a una migliore inclusione della persone con autismo. Tra le finalità c’è un maggiore sostegno ai nuclei familiari in particolare nella fascia 11 – 21 anni, ma anche impegno per le pari opportunità in particolare attraverso il potenziamento di supporti per le mamme in età lavorativa che spesso lasciano il lavoro per potere assistere ed accompagnare i figli con disabilità. Previsto anche il miglioramento dei percorsi di accompagnamento al lavoro e di inclusione nel tempo libero. Se ne parlerà nel corso della festa che inizia domani alle 20 nella piazza di Zola, col patrocinio del Comune con la partecipazione della Compagnia emiliana e la collaborazione de La Mandria spazio atelier.