Lo stress in ambito educativo sta influenzando il nostro presente e anche il nostro futuro

Nella nostra società è dato molto più valore alla razionalità che alle emozioni. Ci viene chiesto di rimuovere la parte emotiva per poter essere più produttivi. Anche in ambito scolastico le emozioni sono viste come ostacoli all’ apprendimento, delle debolezze. Le ricerche delle neuroscienze, però, dimostrano come le emozioni abbiano un ruolo molto importante. Oggi c’è molta più attenzione al ruolo delle emozioni in ambito educativo, ma crediamo che non sia ancora sufficiente. "La scuola dovrebbe essere un luogo dove crescere ed imparare in modo sereno. La pressione a cui siamo sottoposti rende la vita scolastica scoraggiante e fonte di ansia per gli studenti (…) Il sistema attuale si basa su valutazioni numeriche che vengono vissute come giudizio sulla personalità dello studente, impedendogli di realizzarsi pienamente". Così leggiamo nel Manifesto studentesco redatto un mese fa dagli studenti del Liceo Sabin di Bologna nel breve periodo di occupazione. Infatti, l’ansia da prestazione e il timore di voti bassi si impongono nei pensieri degli adolescenti, secondo quanto rivela uno studio OECD. Ci sentiamo sotto pressione e queste emozioni condizionano anche il nostro tempo libero, ci privano di svuotare del tutto la mente. Ambiamo a una società e a una scuola in cui venga data la necessaria attenzione alle emozioni. Un mondo in cui poter godere del tempo libero senza sentirsi in colpa, perché un lavoro ottimale è garantito dal benessere mentale e fisico di una persona. 3F: Dimastromatteo Sara, Tamburini Anna, Cavallini Sofia, Bono Martina, Cavicchi Cristiano, De Vincenti Ludovico.