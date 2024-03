’Lo stretto indispensabile’: Disney si fa rock’n’roll

’Lo stretto indispensabile’. Non è solo il titolo di una delle canzoni mainstream della Disney, tratta dal film Il Libro della Giungla, ma anche il nome della band romana che si esibirà stasera al Locomotiv. La scelta del nome non è un caso, ’Lo stretto indispensabile’ è infatti la prima band in Italia a portare sul palco i brani più famosi della Disney, rivisitandoli in chiave rock.

Per i sei componenti della band (il frontman Filippo Pastore, i chitarristi Federico Manuti e Andrea Giovalè, il bassista Emanuele Loffredi, il tastierista Andrea Merlo e il batterista e fondatore della band Tommaso Orioli) è la prima esibizione a Bologna.

Orioli, voi suonate insieme da più di 10 anni: il progetto è subito nato con questa idea?

"Sì, il gruppo è nato con questo intento: allora non c’era nessuno che suonasse cover Disney nei club, magari si potevano ascoltare un paio di brani ad un concerto di un artista specifico, ma una serata interamente dedicata a questo repertorio, eseguito in questa chiave, ancora non c’era".

In effetti dare un taglio rock ai pezzi Disney non è così usuale.

"Esatto, anche se più che rock direi proprio rock’n’roll: il nostro è un discorso di atteggiamento che abbiamo sul palco, ci scateniamo, ci divertiamo e speriamo sempre di coinvolgere il pubblico"

Un’anticipazione sulla scaletta?

"Cerchiamo di portare il meglio del nostro repertorio. Siamo figli degli anni ’90, quindi abbiamo vissuto il decennio d’oro della Disney, uscivano capolavori come la Sirenetta o Tarzan, ma abbiamo anche pezzi più moderni, tratti da Frozen e Coco".

Lo spettacolo inizia alle 21:30, i biglietti sono acquistabili o sul sito online del locomotiv o direttamente in cassa, e nell’aftershow si potrà ballare il meglio della musica dance anni 90 con un dj set di ‘Borghetta Stile’: "è la prima volta che collaboriamo insieme ma ci conosciamo molto bene, a Roma è un’istituzione" conclude Tommaso Orioli.

Alice Pavarotti