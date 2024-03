Lo strumento introdotto dalla Cartabia. Ecco cosa dice la riforma dell’ex ministro

Tra le novità della riforma Cartabia è prevista l’introduzione di una disciplina organica della giustizia riparativa. L’intervento legislativo muove anzitutto da una definizione di "giustizia riparativa", da intendersi come "ogni programma che consente alla vittima del reato, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore". L’(eventuale) esito riparativo è individuato in "qualunque accordo, risultante dal programma, volto a riparare l’offesa e idoneo a rappresentare l’avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti".