Locale, 100 nuovi vigili. Nasce il ‘Nucleo centro’ e focus sulla Bolognina: "I cittadini ci scrivano"

Il Comune assume 100 nuovi agenti di polizia locale. I primi 50 arriveranno già a ottobre, gli altri a marzo. Ma la novità è l’istituzione del Nucleo Centro Storico: 40 operatori impegnati solo dentro le mura, con una sede a Palazzo d’Accursio, che si aggiungono ai 15 già occupati a gestire il Consiglio comunale, i Tso, il rilascio di autorizzazioni e la vigilanza notturna e nei festivi. Questo perché "il centro è un vero e proprio quartiere" e, nonostante sia diviso tra Santo Stefano e Porto-Saragozza, "le problematiche sono diverse dalle zone periferiche". È proprio sul centro che la Giunta ha intenzione di riversare gli sforzi maggiori, ancora di più che sul Navile, dove comunque resta alta l’attenzione sulla Bolognina: qui i vigili passeranno da 34 a 60.

Non solo, però, perché il Comune punta sulla "sicurezza partecipata", invitando i bolognesi a formare "gruppi di cittadinanza attiva" e raccogliendo disponibilità all’indirizzo: sicurezzapartecipata@comune.bologna.it. "È la messa a sistema di un lavoro che stiamo portando avanti – spiega Matilde Madrid, assessora alla Sicurezza urbana integrata –. Abbiamo già 16 gruppi focalizzati su sicurezza e viabilità, che servono intanto a segnalare, ma anche a collaborare per proposte o idee, a monitorare le azioni che avviamo e a dare vita a sopralluoghi congiunti, come quello di domani sera (stasera, ndr) in Bolognina, per vedere dove mettere altre luci. I cittadini, insomma, sono ‘antenne’".

Ci saranno incrementi di personale anche nei reparti dei Quartieri e in quelli specialistici. In arrivo pure una convenzione tra la Locale del Comune e quella della Città metropolitana per attività di "vigilanza ambientale", cioè discariche e abbandono dei rifiuti. In Bolognina a ottobre gli operatori passeranno già a 50, per arrivare a 60 a marzo.

"Dopo 60 assunzioni lo scorso anno, ne arrivano altre 100 – puntualizza il sindaco Matteo Lepore –. Non si vedevano di questa quantità da decenni e abbiamo anche ringiovanito il corpo. Creiamo due nuovi nuclei perché vogliamo dare più che un segnale, vogliamo migliorare la città e garantire maggiore impatto. I cittadini devono capire che il call center notturno della polizia non è l’unica soluzione: bisogna lavorare assieme. Oggi a livello nazionale si fanno passi indietro: mentre Bologna migliora dati, indagini, arresti e presidi, a livello nazionale si peggiora. È il segno che bisogna fare di più".

Sotto le Torri la Locale conta oggi 502 persone tra agenti, funzionari e dirigenti e, se il numero aumenterà con le nuove assunzioni, bisognerà anche fare i conti con i pensionamenti: una dozzina nel 2026. "Il saldo è in ogni caso molto alto", segnala Madrid.

Poi c’è un altro aspetto da tenere in considerazione: "Le dimissioni volontarie o le domande di mobilità – sottolinea il comandante Romano Mignani –: parliamo del 20% del personale". Spesso si tratta di "motivi personali", con i vigili arrivati da fuori Bologna che scelgono di tornare a casa. Poi c’è il parco mezzi: dall’inizio del mandato di Lepore sono state acquistate 33 auto. Prevista infine l’istituzione della Festa del Corpo: sarà ogni anno il 28 ottobre, ricordando la fondazione nel 1860.