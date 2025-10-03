Il sindaco fischiato

Locali che fanno musica dal vivo. Bando regionale per sostenerli

Finanziato con 210mila euro. Le domande da presentare entro il 22 ottobre

Gessica Allegni, assessora regionale alla Cultura che ha promosso il bando per il locali di musica dal vivo

Promuovono musica dal vivo di qualità e offrono un palcoscenico alle artiste e agli artisti emergenti: i Live club dell’Emilia-Romagna sono per la prima volta destinatari di un bando promosso dalla Regione e finanziato con 210mila euro.

"Un provvedimento innovativo con cui vogliamo sostenere la filiera della musica dal vivo che rappresenta un formidabile strumento di cultura, aggregazione sociale e sviluppo – ha detto l’assessora regionale alla Cultura, Gessica Allegni –. I Live club sono spazi importanti sia per la promozione dei talenti musicali emergenti, sia per la produzione musicale della nostra regione. Ma non solo. Il ruolo di questi locali è anche prezioso come punto di socialità positiva e inclusiva dentro e fuori dai grandi centri urbani".

Il bando, che rientra nel programma triennale per lo sviluppo del settore musicale, è indirizzato ai Live club iscritti – o che hanno presentato domanda di iscrizione - nell’apposito Elenco regionale dei locali di musica dal vivo. Tra i requisiti indicati, garantire una programmazione di qualità con particolare attenzione alla promozione di generi specifici; l’impegno a offrire nuove autrici e artiste e nuovi autori e artisti opportunità di sperimentazione, promozione e presentazione, a coltivare giovani talenti musicali; il sostegno all’occupazione e alla qualificazione professionale di musicisti, tecnici e altri operatori della filiera.

Per poter presentare domanda, i Live club devono aver programmato, nel 2025, almeno 20 spettacoli di musica originale contemporanea dal vivo gratuiti o a pagamento, oppure 10 spettacoli a pagamento. La domanda va inviata a mezzo pec sulla base della modulistica predisposta dalla Regione, entro il 22 ottobre 2025 alle 15. Maggiori informazioni e modulistica sul sito della Music Commission dell’Emilia-Romagna.

