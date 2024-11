Locomotiv: due sere da tutto esaurito per Giuse The Lizia

Giuse The Lizia torna per due live già sold out al Locomotiv, oggi e domani. Le due date fanno parte del suo Internet Club Tour 2024, che per tutto novembre lo vedrà sui palchi dei club delle principali città italiane per suonare il suo ultimo disco intitolato Internet. Per questa tournée, sono previste tante canzoni nuove con una band rinnovata. Per esempio, all’interno del suo progetto, oltre alla traccia Piccoli piccoli insieme con centomilacarie, troviamo, in Tonight gospel, la speciale partecipazione di Mecna. "Vorrei offrire alla gente che mi segue un grandissimo show e siamo sicuri di poterlo fare", spiega il cantautore. Di fatto, l’artista siciliano di 23 anni – cresciuto e maturato sotto le Torri, dove ha ottenuto anche un Ballerino Dalla durante la prima edizione della rassegna Ciao – promette al pubblico "una grande festa, per raccontare questi primi anni di canzoni e per presentarne di nuove".

In più, non nasconde la sua eccitazione di fare di nuovo del live. "Sono super gasato e strafelice di tornare a suonare dopo un bel po’ di mesi nei club d’Italia – dice Giuse The Lizia –, perché il live è un momento in cui ricevi il feedback dalle persone e capisci quanto la gente tenga alla musica che fai".

Secondo Giuseppe, questo il suo vero nome, il nuovo album "racconta tutta la fatica e la bellezza dei vent’anni, quando ancora si sta cercando il proprio posto nel mondo". E descrive una "generazione spesso incompresa", con le sue notti insonni e le storie con gli amici di una vita, gli amori che sembrano poter durare per sempre e l’incertezza per quello che sarà il futuro.