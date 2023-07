Locomotiva Emilia-Romagna "Qui il 10% dei ricavi in Italia"

di Francesco Moroni

L’Emilia-Romagna è sempre più terra dallo sguardo internazionale e dal forte spirito collaborativo. A confermarlo sono i dati del Market Watch prodotto dall’ufficio studi di Banca Ifis, challenger bank presieduta da Ernesto Fürstenberg Fassio: un focus che pone la lente di ingrandimento sui numeri, sui traguardi, sui risultati di un’economia regionale in continuo movimento, in particolare per quanto riguarda l’export e alcune filiere che hanno già tracciato una strada ben marcata. Sempre tenendo conto dell’importanza di spingere sulla sostenibilità. Secondo l’analisi condotta da Banca Ifis, risulta evidente che "l’Emilia-Romagna è una delle regioni che contribuiscono di più all’economia nazionale", producendo "il 10% dei ricavi annui delle imprese italiane". La vocazione internazionale, come detto, la fa da padrona. "Quasi la metà delle pmi locali sono esportatrici – si legge nel dossier –, con il 44% del fatturato del 2022 prodotto sui mercati esteri". Non solo. "Il 98% del fatturato è prodotto in filiere B2B (business to business, ndr), prevalentemente per la fornitura di prodotti finiti e servizi (67%) – continua lo studio –. Il 65% delle imprese collabora con altre imprese, sia a livello nazionale che internazionale, mentre il 23% delle pmi ha relazioni con università e con enti di ricerca". "Sappiamo che la regione è regina per l’export, con una quota molto elevata: basti pensare che le esportazioni emiliano-romagnole hanno un’incidenza molto superiore al 16% che si ottiene rapportando l’export italiano 2022 col totale dei ricavi delle imprese italiane – commenta Carmelo Carbotti, responsabile dell’ufficio studi di Banca Ifis –. E se andiamo più nel dettaglio, possiamo vedere come la Lombardia, ad esempio, abbia una quota del 37% del fatturato prodotto sui mercati esteri, quindi inferiore all’Emilia-Romagna". L’analisi della banca mette in luce due modelli su tutti: la Motor Valley e il distretto della ceramica. La prima è "un’area unica al mondo per concentrazione di imprese, che operano nel settore degli autoveicoli e dei motoveicoli, con 16.500 aziende e oltre 90mila addetti". Da sempre sinonimo di qualità, "la ceramica emiliano-romagnola copre invece l’80% della produzione nazionale, una quota generata da un settore che annovera 350 imprese del territorio, con un fatturato di 6 miliardi". "Nel 2022, il distretto ha confermato la propria competitività con un aumento delle esportazioni, rispetto al 2019, del 32,6%", puntualizza un paragrafo del report.

"La Motor Valley nasce da competenze molto elevate e questo know-how è stato trasformato in un brand internazionale con successo – aggiunge ancora Carbotti –: la capacità di mettersi in rete fa sempre la differenza. La ceramica, poi, dopo il 2008 è tornata a essere un’eccellenza prima nazionale, poi mondiale, diventando così radicata sul territorio, che il distretto ha dato vita a un marketing strettamente legato al turismo". Non da ultimo, l’importanza delle politiche legate alla sostenibilità: il 59% delle pmi si impegnerà entro il 2024 in investimenti sostenibili, con l’obiettivo ultimo di contenere i costi nel lungo periodo e migliorare la brand reputation. "Le pmi dell’Emilia-Romagna interpretano la sostenibilità a 360 gradi – conclude Carbotti –. Ci dicono che spesso i loro clienti chiedono dimostrazioni pratiche nei processi di lavoro e nelle politiche attuate. Tutto questo, dalla capacità di collaborazione all’internazionalizzazione, fino a un approccio produttivo sostenibile, permette di fare la differenza".