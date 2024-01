Locomotore di un treno merci in fiamme per un guasto, due ferroviere intossicate

Prima il fumo, poi le fiamme. Erano le 6.30 di ieri mattina quando, nelle adiacenze di via Leonardo Da Vinci, a Calderara, è andato a fuoco il locomotore di un treno merci. Il mezzo, che era in transito, ma in quel momento fermo al semaforo su un binario di cintura, per un guasto ha iniziato a sviluppare scintille e poi fiamme dal locomotore. Il convoglio, dunque, è rimasto in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco che, con varie squadre, hanno in breve tempo estinto il rogo. Sul posto poi è anche sopraggiunto personale della Polizia Ferroviaria e i carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale. Per fortuna nell’incendio nessuno è rimasto ferito e non si è creato disagio alla circolazione. Due addette delle ferrovie sono rimaste lievemente intossicate nell’incendio. Le due ferroviere di 25 e 27 anni che si trovavano sul locomotore hanno respirato un pò di fumo e sono state soccorse dal 118, che le ha portate all’ospedale Maggiore di Bologna per accertamenti.