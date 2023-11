L’ode di Cremonini per la Torre . Il cantautore ’chiama’ Bologna: "Proteggiamola senza polemiche"

L’ode di Cesare alla Garisenda. "Resti il simbolo della nostra vita così poetica, speciale, un po’ storta e diversa, di questa città tanto amata in tutta Italia".

Sono le parole di un bolognese innamorato della sua città quelle dedicate da Cesare Cremonini alla torre pendente, che vive uno dei momenti più difficili della sua storia centenaria. "Stringiamoci con dolcezza e senza polemiche intorno alla nostra Garisenda", ha scritto il cantautore in un lungo post su Facebook dedicato a uno dei simboli della città. Poi Cremonini sui social si è dilungato in un’analisi storica, chiudendo con un’accorato ‘Forza Bologna’.

"Cosa vuol dire Bologna ‘la città turrita’? Vuol dire che nel medioevo visse di uno splendore unico al mondo – ha scritto il cantautore –. Era uno dei centri culturali più importanti del suo tempo. La sua vista offriva ai visitatori un panorama urbano che non aveva nulla da invidiare alla New York di oggi".

"Le cento torri che si alzavano oltre le sue mura erano, come lo sono ora nelle grandi metropoli – ha continuato Cremonini nella sua nota –, in qualche modo il simbolo del ‘celodurismo’ del tempo, del potere militare, economico e di prestigio di quelle che ora vengono chiamate società, multinazionali e con altri nomi incomprensibili, ma che un tempo erano semplicemente ‘famiglie’. Le famiglie proprietarie: nel medioevo hai voglia a dire che le dimensioni non contavano! E qui veniamo a noi, perché una delle più caratterizzanti di quel periodo era quella detta ‘della Garisenda’, cioè la torre della famiglia dei Garisendi. Già poco dopo la sua costruzione fu abbassata da sessanta a quarantotto metri, ma questo non bastò ad evitare la sua inclinazione causata dal cedimento del terreno. Una pendenza che la rese così famosa da attirare persino i versi di Dante Alighieri nella Divina commedia – ha concluso Cremonini –. Non dobbiamo sconfortarci se la storia (o la smania del potere dentro essa) prima o poi rischia di crollare".

pa. ros.