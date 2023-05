L’odissea delle ambulanze "Le strade franavano"

Le notti in piedi a rifare in continuazione le mappe delle strade che poteva percorrere le ambulanze, perché le vie franavano o venivano interrotte da smottamenti.

Racconta la grande complessità dei giorni dell’alluvione (emergenza peraltro non finita, anche per quanto riguarda la viabilità) Guglielmo Imbrìaco, uno dei coordinatori della centrale del 118 Emilia Est, che ha sede nell’area dell’ospedale Maggiore e copre tutto il territorio del Bolognese, ma anche quelli di Modena e Ferrara.

Cosa è accaduto in quei giorni per quanto riguarda i soccorsi?

"Fortunatamente non abbiamo avuto grosse emergenze sanitarie, il volume delle urgenze è stato quello ordinario e, devo ripetere, per fortuna. Perché da subito abbiamo capito che ci sarebbero stati problemi per raggiungere le persone bisognose di soccorso".

Dove sono stati i maggiori problemi di viabilità?

"Anche a Bologna con la via Saffi chiusa. Era complicato arrivare anche al Maggiore considerato che uno dei tunnel era allagato, quindi bisognava prendere o lo stradone o passare dalla Certosa, ma il traffico era intasato. Poi c’è stata la frana a Caste del Rio, dove si arriva da un’unica strada. Poi la chiusura della trasversale di pianura con tre ponti dove il fiume era arrivato sulla sede stradale nella zona di Medicina e Molinella. Il pomeriggio del 2 maggio problemi anche sulla via Idice, con tutto bloccato e per arrivare a Loiano dovevi passare per la Futa con un percorso che anziché essere di venti chilometri si allungava di almeno il doppio. Non dimentichiamo la frana per la strada che arriva a Vado e Monzuno".

Sembra un bollettino di guerra.

"E’ stato come un risiko. Le mappe dovevano essere ridisegnate in continuazione ed essere segnale subito ai mezzi di soccorso. I tempi si sono allungati moltissimo, per tutti i servizi. Questo nonostante tutte le ambulanze che sono state aggiunte: nel Bolognese sono state cinque, una su Budrio, una in Valsamoggia, una a Imola e una a Loiano. Più quelle del volontariato: Cri, pubblica assistenza e tutti i colleghi dei pronto soccorso della provincia che si sono messi a disposizione al di là del normale orario di lavoro. Poi ci sono state le evacuazioni delle persone".

Con le persone da evacuare come è andata?

"Abbiamo inviato una ambulanza al punto di raccolta di Selva Malvezzi, dove sono state evacuate venti persone e c’era una donna in gravidanza che era al termine, quindi era bene controllare che tutto fosse a posto. Poi ci sono stati gli aiuti a chi aveva difficoltà nei movimenti".

Una situazione difficilissima. Chi ci ha rimesso di più?

"Beh, i tempi si sono allungati per tutti. Ma la preoccupazione maggiore era per chi doveva fare la dialisi: siamo riusciti a farla fare a tutti i pazienti, anche se con tempi molto più lunghi del solito. Anche tutti i trasferimenti da un ospedale all’altro sono stati fortemente rallentati, ma anche questi siamo riusciti a risolverli".

