L’odissea delle strade. Frana sulla provinciale

La strada provinciale 59 è chiusa al traffico dalla rotonda di Monzuno fino all’altezza della Baracca sul fiume. Siamo a Lodole, un paese che è situato su uno dei percorsi molto frequentato da chi dalla valle del Setta deve arrivare a quella del Savena. In particolare è uno dei tragitti di riferimento per chi dalla zona di Rioveggio e di Vado deve raggiungere l’ospedale di Loiano e per chi, in direzione opposta, deve raggiungere il casello autostradale sul vecchio tratto dell’A1 ribattezzato panoramica.

Al momento, come alternativa l’amministrazione comunale suggerisce di utilizzare la strada comunale 6 Maestà-Molo Savena sulla quale, vista l’emergenza, è stato sospeso il vincolo di essere un passaggio riservato solo ai residenti. Un provvedimento che venne preso circa 12 anni fa, visto l’alto numero di incidenti stradali, e per questo motivo viene raccomandato il massimo della prudenza. Va detto che in quel punto la sp 59 è sempre stata interessata da eventi franosi e con l’alluvione del maggio del 2023 i problemi strutturali si erano accentuati. Il tratto era già segnalato come critico e la circolazione avveniva con una serie di limitazioni, ma ieri mattina anche con queste cautele diverse vetture nell’attraversalo hanno subito dei danni a causa del cedimento dell’asfalto. A quel punto vista la gravità della situazione è stato imposto il divieto di transito. Resta da capire come mai la frana si sia improvvisamente allargata, non essendoci state né precipitazioni né scosse telluriche. Diversi residenti e chi utilizza abitualmente quel percorso, e tra questi ci sono gli operatori dell’Agriturismo Lodole Country House, hanno una ipotesi ben precisa.

In questi giorni nel territorio di Monzuno la Città Metropolitana sta svolgendo una serie di opere di manutenzione delle strade provinciali. I lavori sulla sp 59 dovevano iniziare domani, ma erano stati anticipati a venerdì scorso con gli escavatori che sono subito entrati in azione. Sarà un caso, ma nella notte tra venerdì e ieri si è messo in moto il cedimento dell’asfalto. Comunque stiano le cose, ora diventano importanti sia i tempi di risoluzione del problema sia la qualità della risposta, affinché questa volta questa volta l’intervento sia davvero definitivo. Essendo un territorio situato tra la Valle del Setta e quella del Savena, la realtà di Monzuno è stata quella più colpita dalle alluvioni e tra gli effetti principali vi sono le numero strade danneggiate, che mettono in forte difficoltà i collegamenti con i diversi servizi erogati sia all’esterno che all’interno del territorio monzunese.

Massimo Selleri