L’odissea di Imen ostaggio dell’ex marito: "Non esco più di casa, ho paura per i miei figli"

Bologna, 4 agosto 2023 – "Voglio solo tranquillità, per me e per i miei bimbi". Imen ha 34 anni. E vive chiusa in casa da un anno e mezzo. Perché, fuori dalla porta, in strada, un ex marito violento e incontenibile non la lascia vivere. Malgrado denunce su denunce e ben tre procedimenti penali distinti aperti, in questi mesi, a carico dell’uomo, quarantenne tunisino. Malgrado gli arresti domiciliari, in cui è ristretto. È coraggiosa Imen. Ma vuole una vita normale, che finora tutti gli strumenti applicati dalla giustizia non sono riusciti a darle. A riassumere questo calvario è il suo avvocato, Filippo Maltese: "La prima denuncia per maltrattamenti – ricapitola il legale – la mia assistita l’ha sporta nella primavera del 2022, dopo essere stata picchiata dal marito. Quando l’uomo, tra l’altro irregolare sul territorio, lo ha saputo, ha iniziato a perseguitarla, con appostamenti e messaggi continui. Motivo per cui è stato disposto, nei suoi confronti, un divieto di avvicinamento". Che però non è servito a placarlo, anzi: "Lo ha violato più volte – dice ancora l’avvocato Maltese – per cui la mia assistita lo ha di nuovo denunciato, così che è stato aperto nei confronti dell’ex un altro procedimento, questa volta per stalking e violazione della misura cautelare". Che viene aggravata: "È stato messo ai domiciliari, paradosso del nostro sistema, in una casa di edilizia pubblica di cui si è impadronito abusivamente", dice ancora il legale. Tuttavia, neppure gli arresti hanno sortito effetto: "Nei giorni a ridosso della prima udienza del procedimento per maltrattamenti – puntualizza Maltese – si è presentato sotto casa della mia assistita, evadendo di fatto i domiciliari". Quindi, Imen torna dai carabinieri e sporge un’altra denuncia, questa volta segnalando l’evasione del marito. "L’unica misura che può fermarlo – è la conclusione dell’avvocato – è il carcere. Lo abbiamo chiesto al giudice, ma la nostra istanza è stata respinta. E lei adesso è disperata. È possibile che non ci sia modo per evitare che quest’uomo le faccia ancora del male?".

Imen dal canto suo ha più paura per i suoi figli che per se stessa: "Hanno 13, 11, 8 e 3 anni. Non posso farli uscire di casa, non posso portare il piccolino al parco. Vivo segregata in casa, come fossi io ai domiciliari", racconta. Il rapporto con il marito si è iniziato a incrinare cinque anni fa: "Quando lui ha iniziato a portare a casa degli spacciatori – racconta –. Vivevamo in via San Vitale, io quella gente non la volevo intorno. Sono stata zitta per i bambini, all’inizio. Poi, quando mi sono ribellata, sono iniziate le violenze". Imen ha retto fino alla primavera del 2022, quando ha deciso di dire basta e ha sporto la prima denuncia contro il quarantenne: "Da quel momento è iniziato un calvario. Quando lo hanno messo ai domiciliari pensavo di poter stare finalmente tranquilla. Invece lui è tornato. Non lo ferma nulla. E mi manda anche delle persone, dei delinquenti come lui, sotto casa. Il mio primo figlio è cardiopatico: sono terrorizzata per lui. E vorrei che lui e i suoi fratelli potessero vivere una vita come tutti i ragazzini della loro età, non segregati in casa, per paura di un padre che non li ha mai voluti e che non si è mai occupato di loro". Imen ha chiesto anche ad Acer di essere spostata in un altro alloggio: "Perché lui non possa trovarci. Ho pensato anche di andarmene. Ma sono sempre vissuta a Bologna, non è giusto. Ho 34 anni: voglio essere libera, per me e i miei bambini. Vorrei che lui, che è anche irregolare, sia costretto ad andare via".