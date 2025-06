L’odissea inizia in via del Parco. Un altro giorno di code sotto il sole

Odissea in via Massarenti. Il traffico non diminuisce il giorno dopo la chiusura del tratto tra via del Parco e via Azzurra. La chiusura sarà fino al 13 luglio. Da quando la corsia ‘nord’ è sbarrata – direzione Porta San Vitale – il rumore dei clacson non accenna a diminuire e anche i mezzi bloccati in coda sono centinaia. Il disagio dei lavori è percepito maggiormente durante le ore di punta, anche all’inizio della mattinata.

E sono ancora diversi i cittadini arrabbiati per l’interruzione della viabilità. Con queste premesse, il risultato non può che essere quello atteso nei giorni scorsi: in via Massarenti è il caos, da Rotonda Paradisi fino a via del Parco. Con oltre un chilometro di coda in alcuni momenti della giornata. Tant’è che alcuni automobilisti, verso le 9.30, lamentano e segnalano code di diverse decine di minuti, dall’uscita della tangenziale fino al cantiere. Nonostante questo e il caldo soffocante, per gran parte della giornata gli operai hanno garantito il massimo della sicurezza all’incrocio tra le vie Massarenti e del Parco. Dunque, i cittadini sono stati costretti ad affrontare il disagio e hanno rispettato le indicazioni. Sebbene sia tanta la rabbia, soprattutto di chi deve andare verso il Sant’Orsola, obbligato a deviare su strade alternative. Infatti, se andando verso la periferia il tempo in coda è minore, dall’altro lato è un’altra storia. E ad attendere c’è anche un’ambulanza a sirene spiegate, costretta infine allo slalom tra le vetture e poi a prendere la strada alternativa. Caos che si protrae su via Spartaco e le altre zone coinvolte nelle deviazioni. Inoltre, dall’incrocio dov’è posto il cantiere transitano i mezzi pesanti.

Intanto, come ribadito anche sul sito di palazzo d’Accursio, fino a metà luglio sono consigliate le strade alternative: rotonda Paradisi, viale Lenin, viale Felsina, via Fossolo e via Azzurra per poi riprendere in via Massarenti. Mentre da lunedì 14 luglio a domenica 3 agosto sarà occupata l’altra corsia, mantenendo però il senso unico di marcia in direzione periferia.

Dal 4 al 30 agosto, i lavori si sposteranno tra via Azzurra e Rimesse. Durante quest’ultima fase sarà garantito il senso di marcia in direzione centro, ripristinando il doppio senso tra via Azzurra e via del Parco.

Giovanni Di Caprio