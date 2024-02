L’offerta formativa. Oltre 260 corsi a misura di studente. Tutte le novità

Uno sguardo all’offerta formativa dell’università di Bologna: 262 corsi di studio tra cui scegliere per l’anno accademico 2024/2025. Tra le ultime novità dell’offerta formativa, la Laurea magistrale in Global cultures in lingua inglese a Bologna, e la Laurea magistrale in Ingegneria nautica a Forlì.

Complessivamente, l’Alma Mater offre 104 corsi internazionali (di cui 86 erogati interamente in inglese o con almeno un curriculum erogato in inglese; 43 Corsi erogati in italiano e/o in inglese che rilasciano titoli doppi o multipli e corsi che rilasciano titolo congiunto, sempre con Atenei stranieri). E cinque corsi di studio interateneo, con piu di una Università italiana coinvolta: la magistrale in Electronic engineering for intelligent vehicles, erogata in lingua inglese, attivata dall’Università di Parma; la magistrale in Advanced Automotive Engineering, erogata in lingua inglese, attivata dall’Università di Modena e Reggio Emilia; la magistrale in Food Safety and Food Risk Management, erogata in lingua inglese, attivata dall’Università di Parma; la magistrale in Scienze dello spettacolo e della produzione audiovisiva, attivata dall’Università del Salento; la laurea in Biology of human and environmental health, erogata in lingua inglese, attivata dall’Università di Padova.

"Vorrei sottolineare che l’attivazione di due corsi non corrisponde ad una crisi creativà della Università – afferma il prorettore alla Didattica, Roberto Vecchi –. Al contrario, si tratta piuttosto della azione di un iter procedurale che iscrive i nuovi progetti dentro una verifica sostanziale delle condizioni di sostenibilità e dell’attenzione rivolta alla qualità della offerta didattica complessiva dell’Ateneo".

"Abbiamo dunque creato un equilibrio necessario tra nuovi progetti e condizioni effettive di funzionamento – prosegue Vecchi –. Sottolineerei che i progetti sono ripartiti equamente sul piano geografico tra Bologna e la Romagna, anche questo da non sottovalutare in un Ateneo multicampus come il nostro. E tra aree, umanistica e tecnologica".

"Insomma, anche se i tempi non ci permettono offerte ridondanti, l’elemento della diversità, come componente fondamentale della innovazione, è vivo e presente – conclude il prorettore alla Didattica dell’Alma Mater Studiorium –. Su questo poi un contributo fondamentale viene dalle docenti e dai docenti, nel loro sforzo continuo di rivedere e rinnovare costantemente la didattica. Questo rinnovamento è, su lunga scala, il principale strumento di crescita e valorizzazione del nostro patrimonio".