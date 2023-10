L’officina compie mezzo secolo. Festa con tavolata da 600 invitati

Domenica scorsa hanno messo a tavola oltre 600 persone, quattro sindaci e i dirigenti Cna dopo che per 50 anni hanno montato pneumatici e riparato auto, moto, mezzi pesanti e agricoli del loro territorio. E lo vogliono continuare a fare per molti anni ancora. L’Officina Vannini di Lagaro ha festeggiato così il suo mezzo secolo di storia. "L’officina è nata il primo ottobre 1973 creata da mio padre Silvano insieme a suo fratello – racconta Roberto Vannini –. Un’officina meccanica e gommista che nel 2009 ha avuto una trasformazione importante: mio zio è andato in pensione, mio padre non solo ha rilevato tutta l’azienda ma ha acquistato un capannone per espandere le attività dell’officina. In quegli anni infatti c’erano i lavori per la Variante di Valico e il numero dei clienti, in particolare mezzi pesanti e mezzi di cantiere, era cresciuto in misura rilevante".

Alla festa che ha coinvolto oltre 600 persone, sono intervenuti i Sindaci di Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri, San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni, Monzuno Bruno Pasquini e Grizzana Morandi Franco Rubini. Presente una importante delegazione di Cna, associazione alla quale l’Officina Vannini è storicamente associata: sono intervenuti il direttore Cna Bologna Claudio Pazzaglia, la Vicepresidente Cna Bologna Sabrina Betti e molti altri collaboratori dell’associazione.