Logistica e sostenibilità. L’appello di Mercatili:: "Il comparto del fresco è ai minimi storici"

Imprese, banche, sviluppo, trasporti e sostenibilità i temi protagonisti del secondo panel del convegno di Qn Distretti nella sede della Fondazione Fashion Research, dal titolo ‘Esplorare le sinergie tra trasporto, packacing e logistica per promuovere pratiche sostenibili’ , moderato dal condirettore di Qn, Piero Fachin. Tra i relatori Stefano Cattorini, direttore generale del Competence Center Bi-Rex, che ha spiegato come questo sia "un centro di competenza nazionale", al quale le imprese "chiedono di essere aiutate a individuare bandi e costruire insieme le domande", e che "spesso le pmi non hanno strutture e competenze per finalizzare i fondi".

Presente anche Enrico Postacchini, presidente del Marconi, che oltre a sottolineare la posizione e le capacità dello scalo, ha sottolineato: "L’aeroporto punta da sempre alla logistica e al trasporto cargo, oltre che al trasporto passeggeri. Siamo il terzo aeroporto in Italia, dopo Malpensa e Fiumicino, per trasporto merci. Il cargo lavora di notte: serve per garantire le interconnessioni in Europa e per interagire in tutto il mondo. Abbiamo terminato lavori importanti sul settore cargo, e la funzionalità è molto più puntuale".

A sottolineare l’importanza della collaborazione tra imprese e banche Cecilia Bavera, responsabile direzione regionale Emilia Est – Romagna Bper Banca: "L’onere e l’onore della banca è di essere una scintilla, fare in modo che i progetti delle imprese possano realizzarsi. Serve essere concreti, ragionare con ciò che può essere un progetto di sostenibilità. E, per renderlo tale, va conosciuto anche in ambito di reddito creditizio. Gli strumenti che mettiamo a disposizione sono di credito di filiera. E non dobbiamo dimenticare le realtà più piccole che hanno bisogno di finanziamenti".

Il presidente del Caab Marco Marcatili punta l’attenzione sulla necessità di creare relazioni e di collaborare: "Il Caab è come se fosse un pezzo dell’aeroporto merci, con il fresco che vive una situazione particolare. Il comparto del fresco vive di peculiarità, e siamo ai minimi storici perché la grande distribuzione non ci ha puntato del tutto. Il Caab è un presidio, ha l’Ausl al suo interno che fa le analisi, e Bologna è al centro dell’Italia, ma questo aeroporto del fresco si è un po’ inceppato. È necessaria una collaborazione fra tutti". a.c.