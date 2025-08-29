Loianesi e rossoblù in campo aperto. Torna il derby delle vecchie glorie

Il Classico del calcio si gioca sul rettangolo verde di Loiano. Domenica 31 agosto, alle 17, le vecchie glorie locali affronteranno una rappresentativa di veterani rossoblù. "Sono grato alla bocciofila loianese – rivela il consigliere comunale delegato allo sport, Gabriele Bertuzzi – per l’organizzazione dell’evento che va ben oltre l’incontro calcistico. Per la partita, un ringraziamento speciale va a Franco Colomba, ex tecnico e giocatore rossoblù che, in paese, ha una casa ed è socio del direttivo dell’associazione che gestisce il circolo. Mister Colomba, ovviamente, sarà fra i giocatori pronti a scendere in campo agli ordini di sé stesso, visto che sarà proprio lui a guidare i veterani dalla panchina. Nelle precedenti edizioni il pubblico ha risposto bene, arrivando a sfiorare in certi casi la soglia dei cento spettatori presenti. Sono convinto che anche domenica saremo in molti".

L’incontro tra la rappresentativa locale e gli ex giocatori del Bologna, a Loiano, è ormai una tradizione, interrotta soltanto dalla pandemia. Fra gli ex rossoblù che parteciperanno alla partita di domenica ci sono Fabio Poli, Giuseppe Anaclerio, Giuseppe Zinetti, Marco Ballotta e Paolo Stringara. Il match sarà anticipato, alle 16, da un’esibizione dei giovani del Futa Calcio e, seguito, alle 19.30, da una cena su prenotazione (al 0514079560). Il calendario di attività proposte dalla stessa bocciofila è importante, soprattutto sul piano dell’aggregazione sociale. "L’associazione organizza molti appuntamenti – prosegue –. Le iniziative più frequenti sono la musica dal vivo, i tornei di carte fino alla visione collettiva dei principali appuntamenti sportivi, a cominciare dalle partite del Bologna". A fare da eco alle parole del consigliere di Loiano, arriva un’ulteriore conferma. Dalle 10 alle 22 di domenica 31 agosto i presenti potranno ammirare, all’interno della sede del circolo, una ampia esposizione di maglie da calcio indossate dai campioni di ieri e di oggi.

Fabio Marchioni