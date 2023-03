Loiano in lutto, è morto lo storico barista Beppe Benvenuti

Brutto risveglio quello di ieri per la comunità di Loiano che, alle prime ore dell’alba, ha saputo della morte di Beppe Benvenuti, lo storico titolare dell’omonimo bar di via Roma a Loiano. Benvenuti, che avrebbe compiuto 75 anni il prossimo 20 novembre, se ne è andato a seguito di una pancreatite che nell’ultimo periodo lo aveva fortemente debilitato. Giuseppe, anche se chiamato Beppe da tutti i loianesi e non solo, era un paesano doc perchè era nato proprio tra le dolci montagne dell’Appennino dove, poi, è sempre rimasto. Figlio di Italo e di Imelde Minarini, era sposato da tutta una vita con Tiziana, che lascia insieme ai tre figli: Margherita, Maria Elisa e Juan Carlos. Beppe aveva frequentato l’istituto d’arte di Bologna ed era stato allievo del maestro Pirro Cuniberti. Si era poi diplomato all’Accademia di Belle Arti.

È stato gestore dello storico bar Benvenuti per quasi cinquant’anni. Ricoprendo questo ‘ruolo’ Benvenuti ha voluto prendere le redini dell’attività familiare avviata dai nonni paterni , e poi ripresa dal padre Italo e dalla mamma Imelde. Attualmente Beppe coadiuvava la figlia Margherita nella gestione dell’attività di famiglia. Beppe, noto a tutti i loianesi, ma anche a tutti coloro che erano soliti fare alcune scampagnate estive in paese, era sempre stato molto presente, da vero protagonista, nella vita del paese. Si è sempre fatto piacevolmente riconoscere per la sua principale caratteristica: voleva sempre condividere con gli altri le emozioni ed i passaggi cruciali della vita di parenti e amici. La notizia della scomparsa di Benvenuti si è sparsa velocemente in paese e sui social della zona e tutti hanno voluto ricordarlo con fotografie e parole di cordoglio. "Beppe era un caro, carissimo amico - scrive un loianese -. Sapeva esserci sempre e confortare il prossimo. Mai fuori luogo, disponibile e gentile. Una grande perdita per tutta la comunità". "Rimango incredulo e addolorato - commenta la brutta notizia un altro cittadino -, un vero amico da generazioni. Io e la mia famiglia eravamo molto affezionati a lui". I funerali di Benvenuti si terranno domani, alle 15.30 alla parrocchia di Loiano.