Bologna, il maxi-telescopio di Loiano ‘accecato’ dalle troppe luci

Bologna, 6 maggio 2025 – Troppo inquinamento luminoso a Loiano: a farne le spese è il telescopio Cassini, il secondo più grande d'Italia dopo quello di Asiago: con 152 centimetri, è il secondo in Italia per dimensioni ed è dedicato a Gian Domenico Cassini creatore della meridiana di San Petronio.

Infatti è più difficile osservare stelle e tutti gli altri corpi celesti, dopo che il Comune del paese sull’Appennino ha sostituito, durante lo scorso anno, i vecchi lampioni al sodio con l'illuminazione a led.

Non si tratta di una generica lamentela, ma di una condizione di difficoltà di osservazione supportata dai dati raccolti dai tecnici dell'Inaf, l'Istituto nazionale di astrofisica, che ha pubblicato un articolo sull'argomento. "Uno degli obiettivi della sostituzione – ricorda l'Inaf – era l'abbattimento dell'inquinamento luminoso che, per un Comune che ospita il secondo osservatorio astronomico sul territorio italiano, dovrebbe essere una priorità e motivo di orgoglio".

Un cielo buio, infatti, "è il migliore strumento di cui un osservatorio astronomico possa disporre: in base alla legge regionale contro l'inquinamento luminoso, la stazione astronomica di Loiano gode teoricamente di un'area di protezione con un raggio di 25 chilometri".

Peccato che dopo il passaggio a led, come hanno provato le immagini scattate prima e dopo la sostituzione, l'inquinamento luminoso sia aumentato di parecchio.

"Purtroppo, anche se i corpi illuminanti dei lampioni pubblici dirigono il fascio di luce tendenzialmente verso il basso, sono poco schermati lateralmente e hanno un raggio d'azione molto ampio: non illuminano solo la strada, ma tutto quello che hanno attorno.

Il risultato è che ora le strade principali e le facciate degli edifici appaiono molto illuminate e si comportano come giganteschi 'specchi' che diffondono la luce verso il cielo e l'osservatorio.

Nel complesso, come calcolano gli scienziati, rispetto al 2020 si può stimare in un fattore due l'aumento dell'output luminoso verso l'osservatorio".

In base alle misure a campione fatte la potenza elettrica usata per alimentare i lampioni a led delle strade di Loiano "appare elevata e andrebbe ridotta di circa un 50 per cento almeno per ritornare allo stato dell'inquinamento luminoso precedente", si conclude l'articolo, che suggerisce all'amministrazione di schermare in particolare i lampioni lungo le strade all'esterno del paese.

La vicenda sta facendo così tanto rumore che il sindaco Roberto Serafini è stato costretto a intervenire, raccogliendo nella sostanza il suggerimento dell'Istituto di astrofisica.

Il nuovo impianto di illuminazione, rivendica in premessa il primo cittadino in un post sui social, "è stato realizzato nel rispetto della normativa vigente in materia e con particolare attenzione alla legge regionale sull'inquinamento luminoso. Lo stesso progetto è stato sottoposto, prima della realizzazione delle opere all'Inaf e ha ottenuto, di conseguenza, parere favorevole (agosto 2023)".

Le osservazioni dei tecnici dell’Inaf però "saranno utili per effettuare delle valutazioni su eventuali riduzioni del flusso luminoso emanato dai lampioni stradali come da loro auspicato".

L'amministrazione comunale, conclude il sindaco, "resta disponibile al confronto per identificare le modalità più adeguate per ridurre l'inquinamento luminoso e sostenere il lavoro dell'osservatorio che è di primaria importanza del nostro territorio".