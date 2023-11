Lola Bier Fest: maxi-donazione ai volontari

Una sei giorni di festa, dedicata alla birra, che ha portato ad una delle donazioni più grandi mai fatte per un’associazione del territorio.

Si tratta del Lola Bier Fest di Granarolo che ha raccolto 20.000 euro: denari che, con un assegno gigante simbolico, sono stati interamente donati dagli organizzatori alla Protezione Civile locale. Sono state in tutto sei serate di festa, per le vie del paese con tanto di stand, e l’affluenza è stata elevatissima. Così è stato possibile mettere insieme una somma mai vista prima che, per il grande impegno della Protezione Civile, è stato a loro interamente devoluto.

"La Lola Bier Fest è andata benissimo, molto oltre le nostre aspettative iniziali, siamo riusciti a realizzare l’idea che avevamo in mente coinvolgendo persone di ogni età nella prima festa della birra di Granarolo – racconta Igor Landuzzi, portavoce dei volontari dell’associazione La Baracca, impegnata nell’organizzazione della festa con Granarolo Civica –. Volevamo dare al nostro paese un evento coinvolgente che fino ad ora non c’era, ognuna delle serate ha visto sempre il pienone con centinaia di persone che sono venute ad assaggiare i prodotti tipici e a bere la birra bavarese. Ogni sera abbiamo avuto una cinquantina di volontari, dai più giovani ai pensionati, della nostra associazione, di Granarolo Civica e della Protezione Civile. Tanti sono stati anche quelli che per la prima volta hanno fatto volontariato, tutti mettendosi a disposizione con tanta armonia e voglia di fare: si è creato un gruppo meraviglioso che ci ha dato davvero grande soddisfazione e speranze per nuove leve tra i volontari per il futuro".

Ora, i soldi sono a disposizione dei volontari della Protezione civile, che dovranno decidere come spendere questa importante somma.

"Decideremo insieme a tutti i nostri soci come destinare i 20.000 euro che abbiamo ricevuto dagli organizzatori della Lola Bier Fest – spiega Ambra Gualandi, presidente dell’Associazione Volontari protezione Civile di Granarolo -. Faremo delle proposte per investirli nell’acquisto di attrezzature e saranno i soci poi a decidere come meglio spenderli. Una donazione di questo importo, per un’associazione territoriale come la nostra, è davvero incredibile e cambia tanto. Non ne abbiamo mai ricevute di questa entità e il gesto dei volontari della Baracca e di Granarolo Civica ci emoziona".

Per una volta, divertimento e solidarietà sono andati a braccetto. "Possiamo davvero dotarci di cose che servono per poter svolgere al meglio il nostro compito a Granarolo e nelle frazioni – prosegue la Gualandi – . È stato poi un piacere partecipare direttamente alla festa della birra, con i nostri volontari che si sono occupati della cucina".

Zoe Pederzini