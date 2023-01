L’Olandese alza le sue vele impalpabili

di Marco Beghelli Archiviata l’anteprima semiscenica di ’Mirandolina’ all’Auditorium Manzoni, il Teatro Comunale è pronto ad avviare la Stagione Lirica ufficiale 2023 con il secondo dei 5 titoli wagneriani in programma a lungo termine: quelli stessi che, nell’Ottocento, ebbero a Bologna la prima esecuzione italiana. Dopo il ’Lohengrin’ che in novembre ha chiuso i battenti della sala storica di piazza Verdi, è ora la volta dell’’Olandese volante’’ che va in scena all’EuropAuditorium, in attesa di vedere il mese prossimo il nuovo e definitivo spazio del Comunale Nouveau. "Sono davvero soddisfatto del lavoro che si sta compiendo lì", non riesce a trattenersi il sovrintendente Fulvio Macciardi; ma l’oggetto su cui ora concentrarsi è l’avvio di stagione, "Una stagione fondamentale per il futuro del Teatro – assicura il sindaco Matteo Lepore – perché lascerà dietro di sé un nuovo palcoscenico a disposizione della città e formerà certamente un nuovo pubblico sollecitato dalla differente tipologia della proposta teatrale. Il Comune investe oltre 13 milioni di euro nell’intera operazione di rinnovo del Teatro ed altri ancora nella gestione del presente: uno sforzo inedito, per una città come la nostra, da leggersi quale investimento culturale a lungo termine. Immaginando quanto sia difficile lavorare in spazi ’temporanei’, sono...