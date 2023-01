L’Olandese volante Spazio e orchestra fugano i dubbi

’L’Olandese volante’ del Comunale è andato in scena fugando ogni dubbio sulla sua destinazione inusuale all’EuropAuditorium. Grazie a un’acustica secca, la resa dell’orchestra è risultata chiara e brillante, in perfetta linea con la concertazione di Oksana Lyniv, che preferisce tener separate le famiglie strumentali piuttosto che fonderle in un suono unico: se le nouances timbriche e dinamiche sembrano interessarla poco, lo scatto ritmico e l’ironia di certi passi sono emersi senza che le voci risultassero mai coperte. Altrettanto efficace la prova del coro, rinforzato nella scena finale da quello del Teatro Comunale di Piacenza, collocatosi alle spalle degli spettatori per un suggestivo effetto di spazialità sonora. Diseguale la prestazione dei solisti. Vince su tutti Peter Rose nei panni del padre bonaccione, caratterizzato al meglio. Bene Paolo Antognetti come timoniere: una parte marginale, da cui sono però iniziate carriere illustri. La coppia giovane di Elisabet Strid e Adam Smith si fermava sempre a un passo dall’ideale, con occasionali incertezze che in altre serate potrebbero svanire. Intrinseco il limite vocale di Thomas Johannes Mayer quale protagonista: uno di quei baritoni possenti dall’intonazione sfocata, che non ti fanno capire quale nota stiano effettivamente cantando, a tutto discapito dell’intelligibilità della linea melodica. Il regista Paul Curran, il più penalizzato da un palcoscenico poco performante e dalle prove a singhiozzo, ha fatto di necessità virtù, recuperando il senso del grandioso attraverso le proiezioni approntate da Driscoll Otto. La spettacolarità è emersa in pienezza e le uniche discrasie drammaturgiche sono venute dall’ormai irrancidita mania di riambientare il tutto sul presente. Dov’è finita l’aura mitica dell’opera?

Marco Beghelli