L’omaggio a Giuliano Montaldo. I suoi film proiettati a Vidiciatico

Giuliano Montaldo merita ben più di un ricordo nella nostra città metropolitana, dove è passato tante volte, soprattutto nei dieci anni che hanno preceduto la sua scomparsa, avvenuta lo scorso 6 settembre. Nel 2013 ricevette il Celebration of Life Award dal Biografilm e nello stesso anno fu ospite di SereNere, il salotto di cinema e letteratura che si svolge nella splendida cornice di Monteacuto delle Alpi, che gli dedicò una retrospettiva e che oggi e domani decide di tributargli due giorni dal titolo "Montaldo. Ritorno alle Terre Alte".

L’iniziativa è infatti voluta dall’associazione Atlante che cura "SereNere" coordinata da Gian Carlo Omoboni, al cinema teatro La Pergola di Vidiciatico, dove avverranno le proiezioni, in collaborazione con la Cineteca di Bologna e con l’intervento di una memoria storica come Andrea Morini, che oggi alle 17 porterà un suo ricordo. Ma la due giorni si apre alle 16 con un’iniziativa che scalda il cuore di una comunità, visto che viene lanciata la prima rassegna di cortometraggi per piccoli spettatori a cura di Cristina Piccinini della Cineteca, in questo cinema che si sta riportando a una routine di proiezioni. E potrebbe essere la prima volta per più di un bambino in una sala per guardare un film.

I film di e con Montaldo- "L’Agnese va a morire" (stasera alle 21, dedicato alla lotta partigiana) e "Tutto quello che vuoi" di Francesco Bruni del 2017 domani sera, in cui Montaldo è l’attore principale nella sua ultima apparizione, con riprese anche al Corno alle Scale e al Cimone- sono la chiusura di giornate intense in cui si portano vari tributi, racconti sul regista e opere di altri autori che impreziosiscono il contesto. A proposito di Montaldo, spiega Omoboni: "È un doveroso omaggio a Giuliano Montaldo che ha voluto essere ambasciatore di questa scuola del cinema italiano anche in aree e borghi sperduti nel nostro meraviglioso appennino". E prosegue: "La sua partecipazione a SereNere rappresentò per tutta la comunità di quell’area montana, uno dei momenti maggiormente significativi".

Andrea Morini, per anni in Cineteca, ricorda l’impegno di Montaldo "intellettuale militante nella salvaguardia del patrimonio culturale" e anche un episodio particolare, ovvero quando il Maestro venne in Cineteca per la presentazione di "Sacco e Vanzetti" restaurato (avvenne in piazza Maggiore nel 2018) e, coincidenza, passava da queste parti anche Joan Baez: fu un incontro emozionante tra il grande regista che nel 1971 narrò la vicenda realmente accaduta a Nicola Sacco e Bartolomeo Vanzetti, due anarchici italiani emigrati negli Stati Uniti d’America a inizio Novecento e la cantautrice che per la musica di Ennio Morricone cantò "Here’s for you Nicola and Bart".