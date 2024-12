L’omaggio a Lombardini

In ricordo dell’uccisione del brigadiere dei carabinieri Andrea Lombardini (1940 – 1974), medaglia d’oro al valor civile. A 50 anni dalla sua tragica morte, l’Arma dei carabinieri, la polizia locale Reno Galliera, le associazioni dei carabinieri in congedo, i Comuni di Castello d’Argile e Argelato, giovedì scorso hanno ricordato il sottufficiale dell’Arma. Ad Argelato si è tenuta la deposizione della corona di alloro davanti al cippo commemorativo in via Macero, dove il brigadiere trovò la morte, ed è stato osservato un minuto di silenzio. A Castello d’Argile, nel parco Lombardini, successivamente è stata deposta una corona di alloro e osservato un minuto di silenzio davanti alla nuova scultura in sostituzione della precedente, usurata dal tempo. Il brigadiere Lombardini, il 5 dicembre 1974, informato della presenza in una zona isolata di Argelato di un mezzo sospetto, benché libero dal servizio, si recò a controllare. All’interno del veicolo c’erano alcuni giovani militanti della sinistra extraparlamentare, appostati per compiere una rapina a un portavalori. Quando il militare dell’Arma si avvicinò al mezzo venne ucciso da una raffica di mitra.

p. l. t.