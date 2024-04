L’omaggio dei bambini. Fiori, disegni, messaggi alle famiglie in lacrime: "I nostri cuori con voi"

Dopo il ritrovamento del corpo della settima vittima dell’esplosione alla centrale di Bargi, c’è spazio solo per la rabbia e per il dolore. Dolore che coinvolge tutti e che ci fa stringere a chi, al lavoro, ha perso la vita e, soprattutto, a chi soffre la loro scomparsa. Dagli adulti ai giovanissimi, le nostre comunità, interamente, sono coinvolte in questa tragedia. Ed è proprio dai più piccini, spesso tenuti all’oscuro delle tragedie che noi grandi viviamo, che parte un moto di vicinanza e di amore. Amore che si manifesta nei cartelloni colorati e nei messaggi dei bambini e dei ragazzi dell’Istituto comprensivo di Castiglione - Camugnano - San Benedetto, che mandano un pensiero di vicinanza alle famiglie delle vittime della centrale. "Con un abbraccio pieno di speranza ci stringiamo a voi", recita un cartello rosa a forma di cuore; "vi stiamo accanto e vi vogliamo bene", c’è scritto su una nuvoletta di cartoncino azzurro. "I nostri pensieri sono rivolti a chi non c’è più e a chi è rimasto ferito – dice il messaggio principale – e ai cari che ora piangono per loro… I nostri cuori volano accanto a voi".

Il pensiero va direttamente ai sette operai deceduti e a chi è ancora in ospedale, come Leonardo Raffreddato e Jonathan Andrisano. Il ringraziamento va al Comune e a tutte le forze dell’ordine e agli operatori che, in questi giorni, hanno fatto il possibile, forse anche l’impossibile. "Rendiamo onore a chi rischia di perdere la vita per salvarne altre", scrivono gli studenti. I più piccoli di loro si sono anche radunati fuori dalla scuola per intonare la canzone ‘Il pompiere paura non ne ha’. Sui vetri dell’istituto, disegni, cuori e rappresentazioni della centrale, con sommozzatori, carabinieri, polizia, vigili del fuoco e Guardia di finanza in azione. "Grazie" è una delle parole più ricorrenti sui lavori degli studenti, che hanno anche creato dei bouquet di fiori con la carta pesta, per ringraziare i soccorritori e i sanitari.

Ma tra le righe, anche pensieri di rabbia. "La vita è una stupida – scrive qualcuno –, perché si è privata di persone che l’avrebbero resa migliore". Di fianco all’ingresso, un cartonato racchiude in sé il messaggio urlato per le strade e nelle piazze giovedì scorso ("Fermiamo le morti bianche") affiancato dai messaggi "una tragedia che non dovrà accadere mai più" e "speriamo che non succeda mai più". Ma la speranza non basta: è per i più giovani e per tutte le morti bianche che bisogna impegnarsi per portare, con i fatti, una sicurezza vera nel mondo del lavoro. Lo chiedono gli adulti e lo chiedono anche i bambini. I cartelloni sono poi stati consegnati ai Vigili del fuoco.

Mariateresa Mastromarino