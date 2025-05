L’omaggio della Fortitudo al tifoso morto

C’è la firma di Matteo Fantinelli, numero 21 della Fortitudo, e quella di Kenny Gabriel (numero 5), quella di Deshawn Freeman (33) e quella di Riccardo Bolpin (9), quella di Marco Cusin (12), di Fabio Mian (16) e quella di Luca Vencato (3). Tutte vergate sulla schiena della maglia numero 58 che qualche giorno fa è stata regalata a Michele Pinardi, figlio di Mario Pinardi, storico tifoso della Fortitudo residente alla Croce di Casalecchio di Reno e scomparso all’età di 66 anni qualche giorno fa.

"Era nato nel 1958 – racconta Michele Pinardi – e da qui il numero 58 sulla maglia autografata. Per più di 40 anni mio padre è stato un abbonato alle partite della Fortitudo. Era stato presente a Treviso il 30 maggio del 2000, alla partita della vittoria dello scudetto contro la Benetton. Mancò quella dell’altro scudetto, quello del 10 giugno 2005 a Milano contro l’Armani. Al suo posto c’ero io". Dirigente di un importante istituto bancario, Mario Pinardi aveva fatto del basket e della Fortitudo una delle sue ragioni di vita. E il noto club bolognese lo ha ripagato con la maglia autografata, donata al figlio Michele. "Storico tifoso, abbonato della Effe da oltre 40 anni – è stato il messaggio di cordoglio della squadra – Mario Pinardi è stato un esempio di passione, fede e amore per i colori bianco-blu della sua e nostra Fortitudo. Il nostro sodalizio si stringe in un forte e sincero abbraccio al figlio Michele e a tutti gli amici fortitudini di una vita di Mario".

