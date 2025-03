L’omaggio di Bazzano al patrono San Giuseppe

È tutto pronto a Bazzano per la tradizionale Festa di San Giuseppe, patrono civico del capoluogo di Valsamoggia. Su iniziativa della Pro loco si festeggia infatti domani dalla mattina alla sera nella piazza e nelle vie del centro, dove dalle 10 sono in programma una raffica di mercatini: da quello dell’arte e dell’ingegno al mercato dei fiori. E poi nel fitto programma sono previsti anche spettacoli, il concorso vetrine fiorite che coinvolge i commercianti di tutto il centro storico. Sempre dalle 10 in via Borgo Romano e in via Termanini si aprono i banchi di degustazione di dodici cantine vinicole del territorio.

Fino a sera poi spazi per bambini, stand gastronomici e borlenghi, alle 17 recita del rosario davanti alla statua del santo, fino alla conclusione luminosa del rogo dei bastoni, rito tradizionale di questa ricorrenza. Ovvero, il falò in piazza Garibaldi (nella foto) dove con la partecipazione di bambini e genitori si appicca il fuoco ai legni, preparati nel precedente laboratorio in un apposito spazio preparato con la collaborazione dei Vigili del fuoco.

g. m.