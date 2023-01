Lombardo (Azione) "Affinità con Battistini In arrivo civici e dem"

di Rosalba Carbutti

Il Terzo polo riformista si allarga. Marco Lombardo (foto), senatore di Azione e segretario provinciale del partito di Carlo Calenda, conferma il dialogo su alcuni temi con l’ex candidato sindaco, sostenuto dal centrodestra, Fabio Battistini, oggi presidente di Bologna ci piace. Ma non solo. La campagna acquisti prosegue. Lunedì il primo passo con l’incontro ’Il Terzo settore al centro: la sfida della sussidiarietà’ nell’aula magna della Fondazione Ant (ore 17.30), organizzata da Azione e Bologna ci piace. Presenti, oltre a Lombardo e Battistini, Daniele Ravaglia (Confcooperative), Raffaella Pannuti (Ant) e Luigi Borra (Terzjus).

Si parte da qui per guardare avanti, alle Comunali 2026?

"Vedremo come procederà il dialogo sulla città. Di certo, con Battistini – che si è presentato come uditore in diverse occasioni ai nostri eventi – la pensiamo in maniera simile su diversi temi: welfare, sanità e Terzo settore. Ma Azione farà anche altre iniziative...".

Obiettivo: allargare il consenso?

"La federazione di Azione e Italia Viva punta a radicarsi nel territorio metropolitano includendo a volte amministratori che provengono da liste civiche, come l’assessore di Ozzano Claudio Garagnani, altre volte uomini e donne che arrivano da altre esperienze politiche, come il Pd. Del resto c’è chi lascia i dem perché non si riconosce più in un partito che ha perso la vocazione riformista".

La campagna acquisti guarda anche al congresso Pd?

"A prescindere da chi vincerà, ci saranno presto innesti in Azione dal nostro territorio. Nel Pd dovrebbero fare attenzione a spingersi troppo a sinistra, guardando a una sorta di modello Mélenchon francese piuttosto che a tenere insieme forze liberali, democratiche e riformiste. Vedo una deriva che porta a un abbraccio strutturale verso i 5 Stelle".

Nel 2026 non è scontato che appoggerete il centrosinistra?

"La discussione mi pare prematura. Comunque non abbiamo partecipato alle scorse amministrative, quindi giudichiamo l’operato della giunta in base a ciò che fa. E mi pare non stia brillando per coraggio e visione rispetto alle sfide che ci troviamo davanti".

Non la disturba che Battistini sia stato sostenuto alle scorse Comunali dal centrodestra?

"Il dialogo è con Bologna ci piace. In ogni caso, mi pare che quelle forze l’appoggiarono alle elezioni, ma poi il filo si è perso per strada".

Lei lasciò il Pd, dopo aver appoggiato Isabella Conti alle primarie contro Matteo Lepore. Che cosa ne pensa del ritorno della sindaca nei dem?

"Non sono sorpreso. Questo dimostra che non si sono perse le primarie, visto che raggiungemmo un ottimo 40%, ma il post-primarie. Quel popolo meritava una rappresentanza diversa di un semplice ritorno a casa: chiedeva un’altra spinta nel governo della città".