Lombardo critica la giunta "No propaganda, governi"

Non c’è solo la gestione dell’alluvione a finire nel mirino degli enti locali.

Da qualche giorno anche il caos migranti è ormai diventato terreno di scontro tra governo e Comuni. Ma se diversi sindaci Pd danno tutta la colpa a Roma, dalle parti di Azione si punta il dito anche sulla gestione made in Bologna.

A intervenire nel dibattito è il senatore di Azione, Marco Lombardo, ex Pd ed ex assessore nella giunta di Virginio Merola. Il calendiano ha sì espresso da tempo forti critiche al cosiddetto decreto Cutro dell’esecutivo di Giorgia Meloni durante il dibattito parlamentare, definendolo ’decreto sicurezza ter’ perché "in linea con i precedenti decreti sicurezza", ma precisa anche che "dire che è tutta colpa del governo se i Comuni non riescono a gestire i migranti attraverso il sistema di accoglienza diffusa è un alibi troppo comodo".

Da qui, in un post su ’X’ (l’ex twitter) non lesina critiche. Lombardo ricorda quand’era assessore a Bologna e nel 2019 aveva la delega all’immigrazione con il collega Giuliano Barigazzi: "Avevamo il governo Conte I con Salvini ministro dell’interno. Era entrato in vigore il decreto sicurezza-bis che aveva smantellato l’accoglienza diffusa dei Comuni. Ma mai ci saremmo sognati di dire stop ai minori. Non si fa politica sulla pelle delle persone".

E proprio in seguito alla notizia dei quattro migranti minorenni lasciati soli in città e alle parole dell’assessore al Welfare Luca Rizzo Nervo dell’altro giorno ("posti finiti, abbiamo esaurito

le possibilità di accoglienza"), lancia un secondo post social sulla gestione dei flussi, con qualche suggerimento all’amministrazione. In questi casi – insiste – "si apre un tavolo con tutte le parti sociali, si condivide una posizione comune, si porta il tema al Viminale per cercare una soluzione. Si governa, non si fa propaganda", punge il senatore di Azione.

Parole molte critiche che, un altro dem, ex assessore alla Sicurezza della giunta Merola, Alberto Aitini, ha fatto sue, condividendo il post sempre su ’X’. Segno che anche sulla gestione dell’immigrazione, sia nel Pd sia tra i potenziali alleati di un ipotetico campo largo, marciare uniti risulta difficile.

ros. carb.