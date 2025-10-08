Lombardo su Albanese: "La cittadinanza è un errore. Così il Consiglio comunale sembra assemblea liceale"

"La cittadinanza onoraria a Francesca Albanese? Un errore". Marco Lombardo, senatore di Azione e segretario regionale del partito di Carlo Calenda, non ha dubbi: "Un conto è difendere la ralatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati dalle pressioni individuali che ha ricevuto, in particolare dagli Stati Uniti, un altro attribuirle la cittadinanza onoraria di Bologna, che dovrebbe invece essere riservata a chi ha un legame profondo con la città o ne rappresenta i valori identitari".

Albanese non rappresenta i valori identitari di Bologna?

"Il legame con la nostra città non c’è. E le sue posizioni sulla natura e sul ruolo di Hamas sono molto lontane dalle mie idee e rischiano di essere divisive, non improntate al dialogo e alla pace, che sono invece elementi fondanti della nostra comunità. La cittadinanza onoraria dovrebbe essere conferita a chi unisce, non a chi divide...".

La maggioranza della giunta Lepore, però, ha votato compatta.

"Un segnale preoccupante per il Consiglio comunale che così rischia di trasformarsi in una sorta di assemblea studentesca. È già accaduto con il caso della cittadinanza onoraria ad Abdullah Ocalan, leader curdo del partito dei lavoratori Pkk".

Insomma, questa onorificenza ad Albanese è stata un errore?

"Quando si rappresentano le istituzioni e i cittadini bolognesi serve parsimonia e responsabilità: si tratta del massimo riconoscimento che la città può concedere e dovrebbe andare a chi rappresenta davvero i valori della nostra comunità. Che legame ha Albanese con Bologna?".

Crede che conferire la cittadinanza alla relatrice speciale dell’Onu, viste le sue posizioni radicali, possa inasprire un clima già teso, considerando anche la manifestazione pro-7 ottobre?

"La cultura identitaria della nostra città è improntata sul dialogo interriglioso volto alla costruzione di una pace che permetta ai due popoli sicurezza e libertà. Chi oggi parla di resistenza per i fatti del 7 ottobre sbaglia di grosso: l’attentato territoristico è stata una ferita profonda per la comunità ebraica, ma anche alla causa palestinese. Queste manifestazioni non autorizzate sono state condannate da tutti i partiti. Mi sarei aspettato che il consiglio comunale, di fronte a ciò che sta succedendo, prendesse una posizione chiara".

Iv ha preso le distanze e nel Pd ci sono distinguo: l’eurodeputata Gualmini ha detto che "sarebbe stata più cauta, viste le posizioni polarizzanti di Albanese".

"Nel Pd si confonde il fatto che stare dalla parte di Albanese significhi stare alla parte del popolo palestinese, ma in realtà la questione non è questa. L’attacco del 7 ottobre è una ricorrenza di morte e distruzione, un colpo durissimo anche per la causa palestinese. Non si tratta di “comprendere” il terrorismo: se lo si comprende, lo si giustifica. E il metodo della violenza non è mai legittimo, né da una parte né dall’altra".

Lepore prese subito posizione esponendo la bandiera palestinese da Palazzo d’Accursio: anche questa mossa non la convinse?

"Mi convince quando prende le distanze dalla manifestazione pro-7 ottobre. Sul vessillo lo dissi anche allora: esporlo dal Palazzo comunale è stato uno sbaglio. Ma questo non riduce di un millimetro la condanna per le azioni del governo Netanyahu contro i civili di Gaza. Si può essere chiari e netti, senza essere radicalizzati. Serve il linguaggio del dialogo, non dell’odio. Oggi (ieri, ndr) vediamo la sinagoga chiusa al pubblico, protetta dai militari, mentre fuori si svolgono manifestazioni pro-7 ottobre: un bel passo indietro nella città dove in sinagoga entravano il cardinale Zuppi e Lafram (Ucoii)".

Nel centrosinistra sul caso Albanese teme ripercussioni in vista delle Comunali 2027?

"Non darei una lettura politica di questi fatti...".

Un fatto è che il campo largo ha deluso.

"Il risultato delle Regionali era prevedibile. Dal mio punto di vista essere testardamente unitari può essere un valore, ma così si rischia di essere testardi e basta nel replicare uno schema che non funziona a livello regionale e non funzionerà neanche a livello nazionale".