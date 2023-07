L’ombelico del mondo La world music si ‘snoda’ fra centro e piazza Dalla

di Pierfrancesco Pacoda

Fuori dalle rotte dei suoni che siamo abituati ad ascoltare, esiste una scena senza confini che Peter Gabriel, per raccontare i dischi usciti per la sua etichetta Real World, ha definito world music, la ‘musica del mondo’ che finalmente trova spazio ampio nella ricchissima programmazione dell’estate bolognese. Il 25 luglio inizia la dodicesima edizione di s (Nodi), il festival grazie al quale il Museo Internazionale della Musica porta in città esperienze che intrecciano le geografie, che mettono in relazione il ‘locale’ con il globale’. E ci fanno scoprire realtà di grande interesse. Come il gruppo che inaugura, i Cucòma Combo formazione che, con la direzione di Marco Zanotti, mescola ritmi tribali che provengono dalla Colombia, da Zimbabwe e Capoverde e come la cantante che arriva l’1 agosto, l’italo etiope Saba Angana, che porta con sé un vasto patrimonio di conoscenze che spazia dal blues del Corno d’Africa alle composizioni degli etiopi Copto Ortodossi.

Si prosegue l’8 agosto con una immersione nei ‘misteri’ e nelle tradizioni che si celano tra l’Appennino Centrale e l’Adriatico con i Kalasciò di Massimiliano di Carlo e Valentina Bellanova, che attinge al repertorio popolare turco greco, del quale è considerata una delle migliori interpreti turco greche. Il 15 agosto si festeggia l’estate con Flaira Ferro, cantautrice e ballerina nata a Recife, Brasile, che metterà in scena uno spettacolo tra cultura popolare del nordest del suo paese, funk edelettronica, mentre il 22 agosto sono attesi i Perija, formazione singolare della Macedonia del Nord, con le antiche ballate della loro terra trasfigurate dalla psichedelica. (s)Nodi continua il 29 agosto con i turchi residenti in Danimarca Ipek Yolu, il 5 settembre con il duo di Seoul Dal:um e termina il 12 settembre con il jazz rock d’avanguardia dei tellKujira (biglietti su www.museibologna.itmusica).

L’altro polo della world music in città si trova sotto la tettoia Nervi, in Piazza Lucio Dalla, dove, sino all’8 ottobre si svolge il Festival DiMondi. Nel prossimi giorni si susseguiranno alcuni tra i nomi più rappresentativi del panorama etnico internazionale. Questa sera si esibisce il brasiliano Santtana, cantante di Salvador de Bahia, uno dei musicisti che interpretano in maniera maggiormente originale il cosiddetto neotropicalismo, movimento che unisce la rilettura delle radici con una forte consapevolezza sociale. Il suo nuovo album, O Paraiso, che presenta a Bologna, è dedicato alla tutela della foresta amazzonica. Il viaggio alla ricerca dei suoni etnici prosegue domani con un dialogo inedito tra il senegalese Elhzo, batterista jazz di Dakar e Muchachito, cantante spagnolo tra rumba, swing e jazz. Si cambia completamente orizzonte il 25 luglio con Panihari Lok Sangeet, uno spettacolo di danza e canzoni dall’India del Rajasthan. Ingresso gratuito.